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'5월 미중회담→6월 미·이란 MOU' 판박이?…10월 합의 재현되나

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AI 핵심 요약

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  • 아라그치 이란 외무장관이 16일 베이징을 방문해 왕이와 회동했다.
  • 중·미 정상회담 앞두고 5월과 닮은 미·이란 중재 패턴이 재현됐다.
  • 트럼프는 선거 앞 10월 중동 빅딜로 정권심판론 돌파를 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미·중 정상회담을 약 일주일 앞둔 지난 16일(현지시간) 아바스 아라그치 이란 외무장관이 베이징을 전격 방문해 왕이 중국 외교부장과 회동하면서 외교가에 묘한 기시감이 감돌고 있다.

지난 5월 미·중 베이징 정상회담 직전 이란 외교수장이 방중한 뒤 6월 '미-이란 종전 양해각서(MOU)' 타결로 이어졌던 정세 패턴과 판박이 구도를 보이고 있기 때문이다.

11월 중간선거를 앞두고 거센 '정권심판론'에 직면한 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 중재를 지렛대 삼아 10월 '중동 빅딜'을 재현하려는 것 아니냐는 관측이 나온다.

지난 16일(현지시간) 중국 베이징을 찾은 아바스 아라그치 이란 외무장관(좌)이 왕이 중국 외교부장과 악수하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 5월 베이징 회동 후 6월 MOU…9월 '데칼코마니' 움직임

아라그치 장관의 이번 방중은 지난 5월의 외교적 수순을 떠올리게 한다. 당시 미·중 베이징 정상회담을 일주일 앞두고 베이징을 찾은 아라그치 장관은 미국과의 협상 상황을 공유하고 결속을 다졌고, 이는 한 달 뒤인 6월 미·이란 간 MOU 서명이라는 결과로 이어졌다. 이어 7월 키르기스스탄 상하이협력기구(SCO) 외교장관회의에서도 만나 협상 이행을 조율한 바 있다.

이번에도 패턴은 흡사하다. 중국 외교부가 지난 15일 그의 방중 계획을 발표한 뒤 16일 베이징에서 양국 외교수장이 회동하자, 왕이 부장은 "6월 MOU에 기반한 외교적 해법으로 돌아가야 한다"며 판을 깔았다.

동시에 트럼프 미국 대통령 역시 20일 폭스뉴스 인터뷰를 통해 "이란과 완전한 파괴냐, 합의냐의 갈림길에 있다"면서도 "머지않은 미래에 큰일이 일어날 것"이라고 시사했다. 특히 오는 23일 유엔총회 연설이 예정된 마수드 페제시키안 이란 대통령과의 회담 가능성에 대해 "열려 있다"고 밝히면서, 아라그치 장관 및 이란 대표단과의 전격적인 막후 접촉 가능성까지 제기된다.

◆ 사우디의 요청과 중국의 '원유 수송로 안보' 셈법

중국이 중재자로 적극 나선 데에는 막후의 사우디아라비아 요청과 자국의 에너지 안보라는 실리가 작동하고 있다. 최근 후티 반군이 홍해와 바브엘만데브 해협으로 세력을 확장하자 사우디가 중국에 도움을 요청했고, 중국은 분쟁이 확산하지 않도록 이란이 후티 반군에 영향력을 행사해줄 것을 요청했다고 로이터 통신이 지난 17일 보도했다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 [사진=로이터 뉴스핌]

중국이 이란에 후티 억제를 비공식 압박한 정황이 드러난 셈이다. 중국은 이란에 실질적 압박을 가할 수 있는 몇 안 되는 국가다. 서방의 경제 제재 속에서 이란 해상 원유 수출량의 80% 이상을 구입해 주는 '은인'이자, 유엔 안전보장회의(안보리) 거부권을 지닌 외교적 방패막이기 때문이다. 이란 입장에서는 자국 경제의 생존과 고립 탈출을 위해 중국의 요구를 외면하기 어렵다.

중국 입장에서도 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 더해 홍해 수송로까지 막힐 경우, 중동 의존도가 높은 자국의 핵심 해상 원유 수송망이 완전히 마비될 위험에 처한다. 원유 수입의 절반 이상을 중동에 의지하는 중국으로서는 핵심 원유 공급원인 이란과의 전략적 협력도 중요하지만, 경제·투자 협력 비중이 훨씬 큰 사우디·아랍에미리트(UAE) 등 걸프 친미 왕정국가들과의 관계 역시 포기할 수 없다.

이에 중국은 지난 17일 유엔 안보리에서 러시아와 함께 이란 제재 감시 결의안에 거부권을 행사하며 이란의 방패막이가 되어주는 동시에, 같은 날 왕이 부장이 마코 루비오 미 국무장관과 통화하는 등 다각도 외교전을 펼쳤다.

시진핑 중국 국가주석은 24일 트럼프 대통령과의 회담에서 인공지능(AI), 반도체, 관세 등 양자 현안에서 양보를 끌어내기 위해 '중동 정세 안정 및 이란·후티 제어력'을 막강한 협상 지렛대로 활용할 것으로 예상된다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ '정권심판론 43%' 역대 최고…벼랑 끝 트럼프의 '10월 서프라이즈'

트럼프 대통령이 중국의 중재를 매개로 이란과의 긴장을 극적으로 봉합해야 할 정치적 이유는 명확하다. 최근 NBC 여론조사에서 유권자의 43%가 오는 11월 중간선거를 "트럼프에 반대하기 위한 선거"로 여기겠다고 답해 역대 최고 수치의 '정권심판론'이 집계됐다.

중동 분쟁 장기화에 따른 유가 상승과 인플레이션이 집권 여당 공화당의 최대 악재로 작용하는 상황에서, 이란과의 전면전은 11월 중간선거 패배를 의미한다. 트럼프 대통령으로서는 22일 유엔총회 연설 및 24일 미·중 정상회담을 발판 삼아, 선거 직전인 10월에 이란과의 극적인 평화 합의나 정상회담을 성사시키는 '10월의 서프라이즈(October Surprise)'가 절실할 수밖에 없다.

이슬람혁명수비대(IRGC)의 유조선 타격 등 이란의 '몸값 올리기'용 무력 시위와 자신들의 요구가 먼저라는 강경 태도 속에서도, 수세에 몰린 트럼프와 수송로 확보 및 지렛대를 쥔 시진핑, 그리고 경제 제재 해제가 시급한 이란의 이해관계가 맞물려 10월 중동 정세가 거대한 분수령을 맞이할 것으로 전망된다.

wonjc6@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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