젝시믹스, 도쿄에 일본 7번째 정규매장 오픈

AI 핵심 요약beta
- 젝시믹스가 21일 도쿄 지유가오카에 7호 매장을 열었다.
- 지유가오카 뮤즈 스퀘어 3층에 들어선 도쿄 4호 점포다.
- 오픈 첫날 매출은 약 1100만원을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 애슬레저 전문기업 젝시믹스(XEXYMIX)가 일본 도쿄 지유가오카에 일본 내 7번째 정규매장을 열었다고 21일 밝혔다.
지난 17일 지유가오카 역 앞에 새로 문을 연 상업시설 '지유가오카 뮤즈 스퀘어' 3층에 들어선 이번 매장은 도쿄 지역 4번째 정규매장이자 지유가오카 지역 첫 매장이다. 요가·필라테스·피트니스 시설이 몰려 있어 애슬레저 수요가 높은 상권이라는 게 회사 측 설명이다.
오픈 첫날 매출은 한화 약 1100만원을 기록했다. 평일인 목요일 오픈에도 매장 내 평균 10명 이상의 고객이 머물렀고, 신규 고객 비중은 다른 점포보다 높았다. 선행 발매한 26FW 'BLACK EDITION' 시리즈와 일본 한정 컬러 '논슬립 크루 유발삭스' 등이 고르게 팔렸다.
젝시믹스 관계자는 "앞으로도 일본 주요 상권을 중심으로 오프라인 거점을 확대하며 현지 소비자들이 젝시믹스를 직접 경험할 수 있는 판매 기반을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com