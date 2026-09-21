대전 한전 전력연구원 ESS서 리튬배터리 화재…냉각 작업 중

AI 핵심 요약beta
- 21일 오전 대전 전력연구원서 리튬배터리 화재 났다.
- 소방당국이 장비 24대와 인력 69명 투입했다.
- 오전 7시6분 초진, 원인과 피해는 조사 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 21일 오전 대전 유성구 문지동 한국전력 전력연구원에서 리튬배터리 화재가 발생해 소방당국이 진압 작업을 벌이고 있다.
소방당국에 따르면 이날 오전 6시25분쯤 유성구 문지동 한국전력 전력연구원 건물 외부에 설치된 컨테이너 내부 에너지저장장치(ESS)에서 불이 났다.
소방당국은 장비 24대와 인력 69명을 투입했다.
불은 오전 7시6분쯤 초진됐지만 리튬배터리 특성상 재발화 가능성이 있어 현재도 진압 및 냉각 작업이 이어지고 있다.
소방당국은 화재가 난 배터리를 컨테이너 밖으로 반출한 뒤 침수조에 넣어 냉각하고 있다. 이는 앞서 국가정보자원관리원 화재 당시와 유사한 방식이다.
소방당국은 진화 작업을 마치는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.
nn0416@newspim.com