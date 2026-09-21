요기요, 27일까지 한가위 메가적립 페스타 진행

AI 핵심 요약beta
- 요기요가 27일까지 추석 적립 혜택을 확대했다
- 요기더적립 첫 주문 고객에 5000원 쿠폰을 준다
- 랜덤포인트·추가적립·쿠폰행사도 함께 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
매일 랜덤 포인트 지급
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 요기요는 추석을 맞아 오는 27일까지 요기더적립 주문 미션의 적립 혜택을 기존 최대 6000원에서 최대 1만원으로 늘린다고 21일 밝혔다.
이번 '원더Full 한가위 메가적립 페스타'에서는 주문 횟수에 따라 포인트를 지급하는 주문 미션 혜택을 확대하고, 요기더적립으로 처음 주문하는 고객에게 5000원 쿠폰을 제공한다.
요기요 회원은 하루 1회 랜덤 포인트 이벤트에 참여할 수 있다. 최소 100포인트에서 최대 1만포인트를 무작위로 지급하며, 행사 기간 7일 동안 매일 참여하면 최대 7만포인트를 받을 수 있다.
통합 장바구니 이용자를 위한 추가 적립도 마련했다. 2개 이상 가게의 메뉴를 담고 첫 배달 주문 후 15분 이내에 추가 주문하면 500포인트를 더 지급한다.
뚜레쥬르·푸라닭·청년피자 등이 참여하는 선착순 쿠폰 행사 '요기 핫딜'도 진행한다. 이벤트 링크를 공유받은 친구가 접속하면 포인트를 지급하는 친구 초대 이벤트도 함께 연다.
세부 내용은 요기요 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 일부 혜택은 준비된 예산이 소진되면 사전 고지 없이 조기 종료되거나 내용이 변경될 수 있다.
kji01@newspim.com