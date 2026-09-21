신세계푸드 보앤미, 프리미엄 건강빵 신제품 5종 내놔

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드가 21일 보앤미 건강빵 5종을 출시했다.
- 보앤미 건강빵은 매출 35%를 차지하는 주력 제품이다.
- 신세계푸드는 프리미엄 건강빵 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드가 운영하는 파리지엔 베이커리 '보앤미(BO&MIE)'가 프리미엄 건강빵 신제품 5종을 선보이며 웰니스 베이커리 시장 공략을 강화한다.
보앤미의 건강빵은 일반 베이커리 메뉴보다 재구매율이 높고 전체 매출의 약 35%를 차지하는 주요 제품군이다. 크랜베리, 올리브, 견과류 등을 활용한 제품이 판매 상위 10위권에 다수 올라 있다.
신제품은 'T65 루스티크(1만4900원)', '쇼콜라 모카 깜빠뉴(1만500원)', '리코타 피그 깜빠뉴(1만2500원)', '멀티그레인 베리 깜빠뉴(1만2500원)', '뽐므 고르곤졸라 깜빠뉴(1만5500원)'다. T65 루스티크는 100% 프랑스산 프리미엄 플라틴 T65 밀가루를 사용했고, 나머지는 견과류, 치즈, 건과일 등을 조합해 풍미와 식감을 살렸다.
신세계푸드 관계자는 "보앤미만의 차별화된 레시피와 고품질 원재료를 바탕으로 일상에서 맛있게 즐길 수 있는 프리미엄 건강빵 라인업을 지속 확대할 것"이라고 말했다.
신세계푸드는 지난해 2월 신세계백화점 강남점에 보앤미 국내 첫 매장을 열었다.
fineview@newspim.com