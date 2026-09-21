"아이와 함께 맛보고 즐겨요"…NS푸드페스타, 10월 익산서 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내달 16~17일 요리경연

청년창업·지역 먹거리 소개

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 익산시와 공동 주최하는 'NS푸드페스타 2026 익산'에서 가족부문 요리경연을 마련하고 가족 단위 체험·공연·먹거리 프로그램을 확대한다고 21일 밝혔다.

행사는 다음달 16일부터 17일까지 전북 익산 하림 퍼스트키친에서 열린다. NS홈쇼핑이 19년간 이어온 요리경연대회를 기반으로 한 식품문화축제로, 지난해에는 약 2만명의 관람객이 방문했다.

2025년 NS푸드페스타 전경_"K-푸드의 매력과 힘을 체험할 수 있는 'NS푸드페스타 2025', 현장을 가득 메운 관람객들." [사진=NS홈쇼핑]

요리경연은 일반부문과 가족부문으로 진행한다. 전국에서 모인 일반부문 본선 참가자들은 맛과 편의성, 상업성, 창의성 등을 기준으로 경쟁한다. 가족부문은 가족이 한 팀으로 참여해 함께 요리하는 방식이다.

가족 관람객을 위한 쿠킹클래스와 '도전! 푸드 골든벨', 문화공연, 버스킹, 쿠킹쇼도 마련한다. 행사장인 하림 퍼스트키친에서는 식품 생산 현장을 둘러보는 견학 프로그램과 시식·먹거리 이벤트를 진행한다.

2025년 NS푸드페스타 전경_부스에 관람객들이 참여를 기다리는 모습 [사진=NS홈쇼핑]

식품 분야 청년 창업기업과 신상품을 소개하는 청년창업 페스타도 연다. 익산의 대물림 맛집과 식품기업, 청년 창업기업이 참여해 지역 먹거리와 상품을 선보인다.

홈플러스 익스프레스와 오드그로서 등 식품·유통 브랜드의 팝업스토어를 운영한다. 하림그룹 프레쉬마켓과 현장 홈쇼핑, 익산 지역 먹거리 등 시식·판매 프로그램도 함께 마련한다.

행사 기간에는 익산역과 익산종합버스터미널 등 익산 시내 주요 거점에서 하림 퍼스트키친 행사장까지 무료 셔틀버스를 운행한다.

오는 22일 공개하는 모바일 누리집에서는 축제 일정과 프로그램, 행사장 지도, 무료 셔틀버스 운행 정보를 안내한다. 익산 주요 관광지와 교통 정보도 함께 제공해 축제 관람과 지역 여행 일정을 짤 수 있도록 한다.

kji01@newspim.com