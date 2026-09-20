함안군 '제38회 아라가야문화제' 성황…문화유산 가치 재조명

AI 핵심 요약beta
- 함안군이 18일부터 20일까지 제38회 아라가야문화제를 마쳤다
- 올해 행사는 청년과 지역민이 참여한 공연·체험으로 꾸몄다
- 말이산고분군 일원서 아라가야 역사문화유산을 재해석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청년 예술인 참여 축제 다양
전통문화 계승·현대적 재창조
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 1500년 전 아라가야의 역사문화유산을 무대로 청년과 지역민이 함께한 문화제가 사흘간의 일정을 마쳤다.
함안군은 지난 18일부터 20일까지 함안박물관과 말이산고분군 일원에서 열린 '제38회 아라가야문화제'를 마무리했다고 밝혔다.
올해 문화제는 '천오백 년을 품은 말이산, 청년을 잇다'를 주제로 공연과 전시, 체험 프로그램을 진행했다. 청년의 감성과 창의성을 아라가야 역사문화에 접목한 것이 특징이다. 올해 문화제는 청년을 관람객에 그치지 않고 기획과 홍보, 운영 주체로 참여시켰다.
첫날인 18일에는 말이산 4호분 앞에서 아라가야 천신제가 열렸다. 이어 아라초등학교에서 함안박물관까지 주민과 학생 등이 참여한 아라대왕 행렬이 진행됐다.
함안박물관 특설무대에서 열린 개막식에서는 함안 청소년 댄스팀 '제스트 댄스'와 2026년 처녀뱃사공 전국가요제 대상 수상자 이주은의 공연이 마련됐다. 가상현실(VR) 그림 그리기 공연도 이어졌다.
주제공연 '불꽃, 아라홍련'은 불꽃으로 시작된 문명이 아라가야의 생명과 희망을 상징하는 연꽃으로 피어나는 과정을 불꽃 퍼포먼스로 표현했다. 초청 가수 김수찬과 김지현의 공연도 무대에 올랐다.
19일에는 뮤지컬 배우 최정원·소냐·이아름솔·장윤석이 출연한 아라가야 뮤지컬 갈라쇼가 열렸다. 세계무형유산축제에서는 19일 국가무형유산 줄타기 공연, 20일 남사당놀이가 각각 진행됐다.
축제장에서는 청년 예술인 공연과 버스킹, 아라가야 문화 체험, 대장간 철기 체험, 샌드아트 공연 등이 운영됐다. 마산대학교 지역상생 홍보단도 축제 기획과 홍보, 현장 운영에 참여했다.
말이산고분군 일원에는 '아라가야 불꽃정원' 경관조명이 설치됐다. 인공지능(AI) 영상 제작 상영회와 '아라가야의 멋 저잣거리', 아라가야 기마무사 체험 등도 마련돼 가족 단위 방문객을 위한 프로그램으로 운영됐다.
차석호 군수는 "아라가야문화제는 함안의 역사와 전통을 되새기고 세대와 지역을 잇는 자리"라며 "역사문화유산의 가치를 보존하고 계승해 역사문화관광도시 함안을 만들어 가겠다"고 말했다.
올해 문화제는 말이산고분군과 함안박물관을 중심으로 아라가야 역사문화유산을 현재의 시각에서 재해석하고 청년과 지역민의 참여를 확대한 행사로 진행됐다.
news2349@newspim.com