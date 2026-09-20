경기도, DMZ영화제 축소 비판에 "유료관객 1인당 60만원 꼴…전형적 방만 경영"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 20일 DMZ영화제 축소 비판에 반박했다.
- 도는 올해 예산 40억 중 도비 31억을 투입했다.
- 관객 적고 고정비 과다해 구조개편이 필요하다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
40억 예산 중 도비 77.5%...자체 수입은 단 2.8%로 재정 자립 부재
서울시 전체 15개 영화제 지원금(10.3억)의 3배 달하는 '기형적 구조'
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 DMZ국제다큐멘터리영화제 축소 운영을 둘러싸고 정치권 일각에서 제기된 비판에 대해 강력히 반박하고 나섰다. 세금 투입 대비 성과가 극히 저조한 데다 타 지자체와 비교해도 과도한 지원이 이뤄지던 '고비용·저성과' 구조를 정상화하는 과정이라는 입장이다.
20일 도에 따르면 올해 DMZ국제다큐멘터리영화제의 총예산 40억 원 가운데 도비 지원금은 31억 원으로 전체 수입의 77.5%를 차지한다.
반면 티켓 판매와 후원, 협찬 등 영화제 자체 사업수입은 1억 1100만 원으로 전체의 2.8%에 불과해 사실상 자립 기반이 전무한 실정이다.
특히 세금 투입 대비 관객 수치가 심각한 불균형을 보이는 것으로 나타났다. 지난해 관람객은 총 1만 3760명(유료 6663명, 무료 7097명)에 그쳤다.
이를 투입 예산으로 환산하면 관람객 1인당 29만 원, 유료 관람객 기준으로는 1인당 무려 60만 원의 도세가 소요된 셈이다. 여기에 정규직 10명과 단기 전문인력 60명 등 총 71명에 달하는 조직 유지 및 인력비로만 연간 14억 원이 소요돼 성과와 무관한 과도한 고정비 지출이 도마 위에 올랐다.
다른 지자체와의 지원 규모 형평성 문제도 지적된다. 경기도가 단일 영화제에 지원하는 31억 원은 서울시가 지원하는 15개 전체 영화제 합산 예산(10.3억 원)의 3배에 달한다.
서울시에서 가장 지원액이 큰 서울국제여성영화제(3.38억 원)와 비교해도 9.2배에 달하는 수치다. 인천 디아스포라영화제의 올해 예산(6억 원)과 비교해도 과도하게 비대해진 구조다.
서울시의 경우 상근직 인건비와 사무실 임대료 등 조직 유지비를 지원 대상에서 제외하고 직접 사업비만 인정하며 자체 재원 확보를 의무화하고 있는 반면 경기도는 그동안 별도 사단법인의 인건비와 운영비까지 도비로 전액 보전해왔다.
경기도 관계자는 "DMZ영화제는 자립 기반 없이 도비에 과도하게 의존해 온 전형적인 고비용·저성과 사업"이라며 "경기도는 경기콘텐츠진흥원을 통해 도내 6개 소규모 영화제에도 총 1억 원을 지원하고 있는 만큼 지원 규모와 형평성 차원에서 구조개편 및 재검토가 불가피하다"고 강조했다.
이번 반박은 더불어민주당 김민석 대표가 전날 광주에서 영화인들을 만나 DMZ영화제 축소를 두고 "공공의 도의적·신의적 계약 파기 행위"라고 직격한 지 하루 만에 나왔다. 최근 추미애 경기도지사와의 정치적 대립각이 커지는 상황에서 경기도가 구체적인 산출 데이터와 타 지자체 비교 수치를 앞세워 정면 대응에 나선 것으로 풀이된다.
1141world@newspim.com