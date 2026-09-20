"공공주택 정책 기준, '공급 물량'에서 '입주 이후의 삶'으로 전환을"

AI 핵심 요약beta
- GH·SH·iH가 18일 공공주택 평가기준 전환을 제시했다.
- 수도권 3개 공사는 공급 물량보다 입주 이후 삶을 강조했다.
- 사회적 고립·돌봄 공백 해법으로 커뮤니티 디자이너를 제안했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 서울주택도시개발공사(SH), 인천도시공사(iH)와 함께 공공주택 정책의 평가 기준을 '공급 물량'에서 '입주 이후의 삶'으로 전환하자는 공동 의제를 제시했다고 20일 밝혔다.
수도권 3개 공사가 각자 수행해 온 주거 연구를 하나의 운영모델로 연결해 제시한 것은 이번이 처음이다.
수도권 3개 공사는 지난 18일 서울 중구 페럼타워에서 한국주거서비스소사이어티(KHSS) 주관으로 '2026 수도권공사 연구협의체 공동세미나'를 열었다.
세미나 주제는 '공공주택 공급자를 넘어, 커뮤니티 디자이너로'다.
이번 세미나는 단순한 주택 공급만으로는 사회적 고립과 돌봄 공백, 세대 단절 문제를 풀기 어렵다는 문제의식에서 출발했다.
아울러 준공 20년을 넘긴 영구·국민임대단지의 고령화 문제가 겹치면서 이미 지어진 임대주택 운영·관리 방안도 핵심 과제로 함께 제기됐다.
3개 공사가 이번에 제시한 '커뮤니티 디자이너'는 주민이 원할 때 이웃과 관계를 맺고 돌봄·생활서비스를 자연스럽게 이용하도록 공간구조 및 주거서비스, 인력과 운영주체, 재원과 권한을 유기적으로 설계하는 확장된 공공의 역할을 뜻한다.
김용진 GH 사장은 "저출생과 고령화, 1인 가구 증가로 공공주택은 '얼마나 많이 짓는가'를 넘어 '그 주택에서 어떤 삶이 가능하도록 할 것인가'라는 질문에 답해야 한다"며 "물리적인 단지 조성을 넘어 주민 수요에 맞춘 프로그램과 서비스를 설계하고 이를 지속 운영할 관리체계를 함께 고민해야 한다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com