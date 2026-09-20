[MLB] 이정후, 스쿠벌 상대 2루타 포함 멀티히트…시즌 타율 0.276

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 20일 다저스전서 2안타 1타점을 올렸다
- 전날 홈런 이어 멀티히트로 2경기 연속 안타다
- 샌프란시스코는 다저스에 4-10으로 져 2연패다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 사이영상 출신 좌완 태릭 스쿠벌을 상대로 멀티히트를 터뜨리며 이틀 연속 좋은 타격감을 이어갔다.
이정후는 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 LA 다저스와의 2026 메이저리그 원정 경기에 4번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점을 기록했다.
전날 시즌 10호 홈런을 터뜨렸던 이정후는 2경기 연속 안타를 기록했다. 멀티히트는 지난 10일 세인트루이스 카디널스전 이후 열흘 만이다. 시즌 타율은 0.274에서 0.276(537타수 148안타)으로 올랐다.
상대 선발은 2년 연속 아메리칸리그 사이영상을 수상한 스쿠벌이었다.
첫 타석부터 타구의 질은 좋았다. 이정후는 1회초 2사 1루에서 스쿠벌의 초구 싱커를 받아쳐 우중간 깊숙한 타구를 만들었다. 안타성 타구였지만 다저스 우익수 카일 터커가 몸을 날리는 호수비로 잡아냈다.
아쉬움은 오래가지 않았다. 샌프란시스코가 빅터 베리코토의 투런포로 2-2 동점을 만든 3회초 이정후는 스쿠벌의 시속 98마일대 몸쪽 높은 직구를 받아쳐 중전 안타를 만들었다.
두 번째 안타는 장타였다. 샌프란시스코가 3-4로 뒤진 5회초 무사 2루에서 타석에 들어선 이정후는 스쿠벌의 시속 96마일 높은 직구를 잡아당겨 우측으로 향하는 1타점 2루타를 터뜨렸다. 2루 주자 베리코토가 홈을 밟으면서 4-4 동점이 됐다.
이정후는 7회초 네 번째 타석에서는 좌익수 직선타로 물러나며 3안타 경기까지 이어가지는 못했다.
하지만 샌프란시스코는 이정후의 활약에도 웃지 못했다. 5회말 토미 에드먼의 2타점 적시타 등을 허용하며 다시 리드를 내줬고, 6회에도 3점을 더 빼앗기면서 결국 4-10으로 패했다. 2연패에 빠진 샌프란시스코는 64승91패를 기록했다.
스쿠벌은 이정후에게 안타 2개를 허용하는 등 5이닝 8피안타 4실점으로 고전했지만 타선의 지원을 받아 시즌 11승을 챙겼다.
wcn05002@newspim.com