경남교육청, 학교시설예약 안내서 전면 개정 배포…이용 편의성 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 20일 학교시설예약관리시스템 안내서를 전면 개정했다.
- 도민 예약 편의와 학교 담당자 관리 지원을 위해 절차를 단계별로 손질했다.
- 개정 안내서는 시스템과 경남도교육청 누리집에서 내려받을 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
예약 민원 예방 내용 반영
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 학교시설예약관리시스템 안내서를 손질했다. 도민이 학교 시설을 더 쉽게 빌리고 학교는 더 체계적으로 관리하도록 이용 단계별 안내를 새로 정리한 것이다.
도교육청은 21일 도민의 학교 시설 이용 편의를 높이고 학교 담당자의 관리 업무를 지원하기 위해 학교시설예약관리시스템 안내서를 전면 개정해 배포한다고 20일 밝혔다.
학교시설예약관리시스템은 도민이 체육 활동이나 각종 행사를 위해 학교 강당, 체육관, 운동장 등을 사용할 때 온라인으로 대관 일정을 예약할 수 있도록 구축한 시스템이다. 이용자는 예약을 신청하면 승인 절차 진행 단계마다 휴대전화 알림을 받을 수 있고, 실시간 처리 상황 조회도 가능하다.
그동안 도민과 학교 담당자는 시스템 이용 과정에서 이용자 유형별 안내 자료가 부족해 불편을 겪었다. 경남교육청은 이런 문제를 줄이기 위해 실제 신청과 승인, 시설 이용에 필요한 내용을 중심으로 안내서를 전면 손질했다.
개정 안내서에는 시스템 접속 방법을 구체적으로 설명하고 이용 절차를 단계별로 현행화한 내용이 담겼다. 도민과 학교 담당자를 위한 맞춤형 질의응답을 정리하고 예약 관련 민원을 예방하기 위한 사전 확인·이행 사항을 보강했다.
교육청은 이번 개정으로 도민이 학교 시설을 보다 수월하게 예약하고 학교 담당자가 예약과 시설 개방 업무를 체계적으로 처리할 수 있을 것으로 보고 있다. 시설 예약에 대한 도민 접근성이 높아지는 동시에 교직원의 업무 전문성이 향상돼 지역 내 학교 시설 개방도 한층 늘어날 것으로 예상했다.
개정된 일반 신청자용 안내서는 학교시설예약관리시스템과 경남도교육청 누리집 재정과 자료실에서 누구나 내려받을 수 있다.
news2349@newspim.com