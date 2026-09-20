경남경찰, 경찰헬기·항공분야 체험 부스 운영…"학생 진로 탐색"

AI 핵심 요약beta
- 경남경찰청이 19일 김해교육박람회서 체험부스를 운영했다.
- 학생·학부모 등 2000여 명이 경찰헬기와 항공직업을 체험했다.
- 경남경찰청은 진로탐색 체험을 확대하겠다고 밝혔다.
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항공 직업 정보 제공 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경찰헬기를 가까이서 보고 항공 분야 직업을 알아보는 체험 기회가 김해교육박람회에서 마련됐다.
경남경찰청은 전날 김해문화의전당에서 열린 '2026 꿈 이음 김해교육박람회'에 참여해 경찰헬기와 항공 분야 직업을 소개하는 체험부스를 운영했다고 20일 밝혔다.
김해교육지원청 요청으로 마련된 이번 부스에는 김해지역 초·중·고교생과 학부모, 교원, 대학·기업 관계자 등 2000여 명이 참여했다.
학생들은 조종복과 조종 헬멧을 착용하고 사진을 촬영하며 조종사 직업을 체험했다. 조종사·정비사·승무원 등 항공 분야 직업에 대한 진로상담도 받았다.
자신의 꿈과 목표를 적은 문구를 머그컵에 새기는 프로그램과 경찰헬기 종이모형 제공도 진행됐다.
박창래 항공대장은 "학생들에게 경찰과 항공 관련 직업 정보를 제공하고 진로를 탐색할 수 있는 기회를 마련했다"며 "앞으로도 관련 직업에 도전할 수 있는 체험 기회를 확대하겠다"고 말했다.
김해국제공항에 있는 경남경찰청 항공대는 지난해 7월 1일 교육부의 교육기부 진로체험 인증기관으로 선정됐다. 유치원과 초·중·고교생을 대상으로 경찰헬기 견학과 지상 탑승 체험을 제공하는 항공대 개방행사도 정기적으로 운영하고 있다.
news2349@newspim.com