부산박물관, 추석 맞이 말 테마 체험 행사…전통 문화 체험

AI 핵심 요약beta
- 부산박물관이 25일부터 27일까지 추석행사를 연다.
- 말 모양 에어슈트 체험과 민속놀이를 무료로 운영한다.
- 가족·관광객이 전통문화를 즐기도록 기획했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가족 단위 무료 프로그램 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산박물관이 올해 병오년 '말의 해'를 맞아 추석 연휴에 말 모양 에어슈트 체험과 전통 민속놀이를 결합한 참여형 프로그램으로 관람객을 맞는다.
부산박물관은 추석 연휴를 맞아 오는 25일부터 27일까지 사흘간 추석 문화행사 '한가위, 말 타고 박물관 한 바퀴'를 개최한다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 관람객이 전시 관람과 함께 전통문화를 접하고 가족과 명절 추억을 쌓을 수 있도록 기획했다.
올해가 병오년 '붉은 말의 해'인 점을 반영해 말을 주제로 한 체험 프로그램과 전통 민속놀이를 함께 구성했다. 남녀노소 누구나 참여할 수 있도록 체험 중심 프로그램으로 짜였으며 별도의 참가비 없이 운영한다. 행사는 오전 10시부터 오후 5시까지 진행하고 점심시간인 정오부터 오후 1시까지는 운영하지 않는다. 장소는 부산관 1층 로비와 야외마당이다.
실내에서는 대표 프로그램인 '말 타고, 박물관 한 바퀴'가 열린다. 참가자는 말 모양 에어슈트를 착용하고 도포와 갓 등 전통복식도 함께 입어보며 병오년 '말의 해'와 추석 분위기를 동시에 체험한다. 체험은 오전 10시부터 오후 5시까지 매시 정각 기준 하루 6회 운영하고 한 팀당 체험 시간은 약 15분이다.
참여는 당일 현장 접수로만 받는다. 접수 시간은 회차별로 다르다. 오전 10시 프로그램은 오전 9시 40분, 오전 11시 프로그램은 오전 10시 40분에 접수를 시작한다. 오후 1시 프로그램은 오전 11시 40분에 사전 접수를 받으며 오후 2시 프로그램은 오후 1시 40분, 오후 3시 프로그램은 오후 2시 40분, 오후 4시 프로그램은 오후 3시 40분부터 각각 접수한다.
야외마당에서는 추석 정취를 느낄 수 있는 전통 민속놀이 체험을 자유 참여 방식으로 운영한다. 윷놀이와 투호던지기를 비롯해 제기차기, 팽이치기, 딱지치기, 사방치기 등 다양한 놀이를 준비해 어린이부터 성인까지 가족 단위 관람객이 함께 우리 놀이문화를 경험할 수 있도록 했다.
행사 참여자를 대상으로 만족도 조사 연계 이벤트도 진행한다. 현장에서 만족도 조사에 응한 관람객에게는 부산시립박물관 건물을 모티브로 제작한 기념품을 매일 선착순 200명에게 제공한다. 가족 단위 참여를 고려해 1가족당 증정품은 최대 2개까지 준다.
부산박물관은 이번 행사를 통해 단순 전시 관람에 그치지 않고 시민이 직접 참여하는 열린 문화공간으로서 역할을 강화한다는 계획이다. 어린이를 동반한 가족 관람객은 물론 연휴 기간 부산을 찾는 국내외 관광객도 부담 없이 참여할 수 있도록 모든 프로그램을 무료로 운영한다.
ndh4000@newspim.com