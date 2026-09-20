부산시, 생곡마을 소각시설 확충사업 주민 설득 나선다…소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 21일 생곡마을 소각시설 확충 주민설명회를 연다.
- 사업 경과와 환경·안전 자료를 공개하고 질의응답도 한다.
- 총사업비 4562억 원으로 2033년 준공을 목표로 한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 주민 반발이 이어지는 부산 생곡마을 광역소각시설 확충사업과 관련해 부산시가 주민들을 대상으로 사업 추진 경과, 환경안전 등을 전면 공개한다.
부산시는 21일 오후 7시 강서구 강동동 행정복지센터에서 생곡마을 광역소각시설 확충사업 주민설명회를 개최한다고 20일 밝혔다.
사업 대상지는 강서구 생곡길26번길 9-3 일원 생곡마을 이주부지 약 1만8000평이다. 부산시는 이곳에 하루 500t을 처리할 수 있는 광역소각시설과 주민편익시설을 건립할 계획이다.
총사업비는 4562억 원으로 소각시설 건립에 3158억 원, 주민 이주사업에 1404억 원이 투입된다. 부산시는 올해 말까지 주민 이주를 마치고 2033년 시설 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.
현재 이주 대상 162세대 가운데 133세대가 이주를 완료했다. 이주율은 약 82%다.
이번 설명회에서는 사업 추진 경과와 환경·안전 관련 사항 등 주민들이 관심을 두는 내용을 설명한다. 사업 전반에 대한 질의·응답 시간도 마련한다.
시는 사업 추진 과정에서 작성된 공문과 검토자료 등 공개 가능한 행정자료도 주민들에게 공개할 예정이다.
심재민 부산시 환경물정책실장은 "주민들이 걱정하고 우려하는 부분에 공감한다"며 "이번 설명회를 통해 주민들과 적극적으로 소통하고 부산시가 확인한 사실관계를 최대한 투명하게 공개하겠다"고 말했다.
이어 "앞으로도 주민 소통창구를 통해 사업 추진 과정을 공개하고 우려를 해소할 수 있는 실효적인 방안을 마련하겠다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com