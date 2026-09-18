남종섭 경기도의장, 경기도자비엔날레 개막식 참석..."도예인 창작 지원 강화"

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 17일 경기도자비엔날레 개막식에 참석했다
- 남 의장은 도예인들을 격려하며 도예 현장 지원을 약속했다
- 2026 경기도자비엔날레는 18일부터 11월 1일까지 열린다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당)은 지난 17일 이천 경기도자미술관 야외광장에서 열린 '2026 경기도자비엔날레' 개막식에 참석해 국내외 작가와 도예인들을 격려했다고 18일 밝혔다.
이날 개막식에는 경기도의회 고은정 부의장(더불어민주당)과 문화체육관광위원회 위원들을 비롯해 국회의원, 이천·광주 등 지역 주요 인사, 주한 외교사절, 국내외 작가와 도예 관계자 등이 자리를 함께했다.
행사에서는 참여 작가 입장 행진, 공모전 시상식, 비엔날레 주제 소개, 미디어파사드 상영, 개막 선언 등이 다채롭게 진행됐다.
남종섭 의장은 축사를 통해 "도자는 흙에서 시작하지만 사람의 손길과 오랜 시간이 더해져 하나의 훌륭한 작품으로 완성된다"며 "도민 여러분께서도 가족과 함께 작품을 감상하고 직접 흙을 만져보며 도자를 한층 더 가깝게 느끼는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
이어 "이번 비엔날레를 가능하게 한 주인공은 오랫동안 묵묵히 창작 작업을 이어온 도예인 여러분"이라며 "경기도의회에서도 도예 현장의 목소리에 귀를 기울이고 창작과 전시 활동에 필요한 지원을 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다.
남 의장은 개막식 직후 비엔날레 주제 전시를 둘러보며 참여 작가들의 작품을 관람하고 현장 관계자들의 노고를 격려했다.
한편 '2026 경기도자비엔날레'는 '땅이 만든다(Earth Makes)'를 주제로 9월 18일부터 11월 1일까지 45일간 이천·광주·여주를 중심으로 펼쳐진다. 기간 중 국제전시와 도자학술회의·워크숍을 비롯해 키즈 비엔날레, 도자 체험 등 다채로운 프로그램이 운영된다.
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