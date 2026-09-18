李대통령 "북미대화 가능·불가능 단정 못해…'한국 패싱' 우려 안 해도 돼"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 18일 북미대화 재개 가능성을 단정할 수 없다고 했다
- 이 대통령은 한국 패싱 우려에 대해 하지 않아도 된다고 일축했다
- 이 대통령은 북미대화가 한반도 평화의 단초라며 조정 노력을 밝혔다
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"국가 장기적 이익이 가장 중요"
[서울=뉴스핌] 박서영 조승진 기자 = 이재명 대통령은 18일 북미대화 재개 가능성에 대해 "단정할 수 없다"며 "가능성을 현실로 만들기 위해 최대한 노력해야 한다"고 밝혔다.
북미대화가 재개되더라도 한국이 배제될 수 있다는 '한국 패싱' 우려에 대해서는 "하지 않아도 된다"고 일축했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 "북미대화가 가능할 수 있도록 사전 조정 작업을 나름대로 계속하고 있다"며 "여전히 어려운 것은 사실이지만 불가능하다고 단정할 수도 없는 일"이라고 했다.
이 대통령은 "북측은 명백하게 대한민국과의 소통을 거부하고 있다"며 "우리는 끊임없이 북한과 소통하고 대화하기 위해 지금까지도 노력해왔고 앞으로도 노력할 것"이라고 했다.
이어 "북미대화를 하는 것은 지금 남북관계를 포함한 한반도 평화와 안정에 매우 중요한 단초가 될 것"이라며 "북미 간 대화가 재개되는 것이 남북 간 대화가 재개되는 것보다 훨씬 쉽고 그것이 남북대화를 가능하게 할 수 있다"고 설명했다.
이 대통령은 북미대화 과정에서 한국이 배제될 수 있다는 우려에 대해서는 "초기에는 대화가 진전되는 과정에서 우리가 좀 멀리 떨어져 있을 수 있다"면서도 "북미관계 진전을 위해서는 대한민국 정부가 해야 할 역할이 있다"고 강조했다.
또 "북미 협력을 하기 위해서도 우리 정부의 역할이 없을 수가 없다"며 "'패싱'이라고 하는 우려는 하지 않아도 된다"고 말했다.
계속해서 이 대통령은 "현 정부가 성과를 선점하거나 독차지하기 위해, 또는 과시하기 위해 더 많은 것을 얻을 수 있음에도 불구하고 그러지 못하게 만드는 것은 옳지 않다"며 "국민과 국가의 장기적이고 전체적인 이익이 가장 중요하다"고 했다.
이 대통령은 "생색을 내거나 목소리를 높이거나 과격한 행동으로 주목을 끄는 것보다, 우리의 존재가 드러나지 않고 생색이 나지 않더라도 실질적인 성과와 결과가 날 수 있도록 보이지 않는 곳에서도 최선을 다하겠다"고 말했다.
seo00@newspim.com