김지연, 톱스타부터 10대까지…'너에게 다이브'서 선보일 상반된 매력

AI 핵심 요약beta
- 김지연이 18일 ‘너에게 다이브’ 포스터 비하인드를 공개했다
- 그는 톱스타와 10대 학생을 오가며 상반된 매력을 보였다
- 드라마는 26일 디즈니+와 채널A에서 첫 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김지연이 톱스타와 10대 학생을 오가는 상반된 매력으로 '너에게 다이브'에 대한 기대감을 높였다.
18일, 킹콩 by 스타쉽은 디즈니+와 채널 A에서 첫 공개될 새 드라마 '너에게 다이브'에서 '윤하나' 역으로 출연하는 김지연의 포스터 촬영 현장 비하인드 스틸을 여러 장 공개했다.
'너에게 다이브'는 오래된 캠코더를 통해 과거로 돌아갈 수 있다는 사실을 알게 된 쌍둥이 남매 윤하나와 윤하루(장세혁)가 정우재(박서함)를 되살리기 위해 시간을 거슬러 뛰어드는 첫사랑 구출 로맨스 드라마. 김지연은 극 중 톱배우 '윤하나' 역으로 분해, 노련한 배우의 얼굴부터 풋풋한 10대 시절의 면모까지 다채로운 캐릭터를 보여줄 예정이다.
그 가운데 공개된 사진 속 김지연은 대조적인 분위기로 시선을 끌어당긴다. 그는 화려한 드레스 착장과 당당한 포즈로 톱스타의 아우라를 자아내는가 하면, 또 다른 사진에서는 오래된 캠코더를 든 단정한 학생으로 변신해 궁금증을 일으킨다. 특히 배우와 학생, 현재와 과거의 '윤하나'를 각각의 무드로 소화한 김지연의 비주얼은 시간을 넘나들며 그가 선보일 스토리에 대한 기대감을 한껏 고조시키기도. 이에 김지연이 '너에게 다이브'에서 보여줄 새로운 모습에 관심이 모인다.
김지연을 비롯해 박서함, 장세혁, 문승유 등이 출연하는 드라마 '너에게 다이브'는 오는 26일 디즈니+와 채널 A를 통해 첫공개된다.
moonddo00@newspim.com