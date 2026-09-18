지니언스, 코스닥 IR우수기업 2년 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- 지니언스가 18일 2026 한국IR대상 코스닥 부문 우수기업에 선정됐다.
- 투명한 IR과 1대1 미팅으로 투자자 신뢰를 높였다.
- AI·양자보안 성장 전략과 주주환원을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사이버 보안 기업 지니언스가 '2026 한국IR대상'에서 코스닥 시장 부문 IR우수기업으로 선정됐다고 18일 밝혔다.
한국IR대상은 투명하고 효율적인 IR 활동으로 기업과 주주, 투자자의 공동이익에 기여한 우수기업을 선정하는 상으로, 유가증권시장과 코스닥시장에서 각각 10개 기업만을 선정한다. 지니언스는 지난해에 이어 2년 연속 수상했다.
회사에 따르면 지니언스는 시장 변동성 속에서도 투명하고 선제적인 IR 활동으로 투자자와의 신뢰를 강화한 점을 높이 평가받았다. 정보 비대칭성을 감소시키는 공정성을 핵심 가치로 삼고, IR 활동의 키워드를 '신뢰성·적극성·전문성'으로 설정해 투자자의 목소리를 반영하고 경영진 소통을 강화했다.
지니언스는 자본시장 환경 변화에 맞춰 새로운 IR 방향성을 정립했다. 기존의 대형 설명회 방식에서 벗어나 액티브 자산운용사, 스몰캡 펀드매니저, PB 지점 등을 직접 방문하는 1:1 미팅(D2I, Direct-to-Investor) 체제로 전환했다. AI 및 양자보안 등 차세대 핵심 사업에 대한 성장 내러티브를 재정립하고 2026년 기업가치 제고 계획을 발표했으며, 선배당 결정 등 글로벌 스탠더드에 맞는 주주환원 정책을 추진 중이다.
대표이사 및 주요 경영진이 국내외 기관투자자와의 미팅을 직접 주도하며 회사의 사업 비전과 핵심 기술력을 소통하고 있다. 이를 통해 단기 실적을 넘어 중장기 글로벌 로드맵에 대한 자본시장의 신뢰를 높였다.
지니언스는 AI 시대 사이버 보안 기업으로 입지를 다지면서 자본시장 내 체질 개선 성과를 거뒀다. 매크로 변동성 속에서도 외국인 지분율이 상승했으며, 동종 업계 최다인 21건의 증권사 리포트 발간으로 성장성 및 수익성에 대한 긍정적인 평가를 받고 있다. 또한 국내 보안 산업의 가치 재평가에 앞장서며 '사이버 보안 기업 공동설명회'를 기획·주관해 산업 전반의 투자 생태계 조성을 주도하고 있다.
이동범 지니언스 대표는 "2년 연속 한국IR대상 우수기업 수상은 투명한 소통과 선제적인 기업 가치 제고 계획이 자본시장에서 인정받은 뜻깊은 결실"이라며 "앞으로도 글로벌 시장 확대와 기술 혁신을 가속화해 기업 가치를 높이고, 자본시장과 함께 성장하는 스몰캡 리더로서 주주가치 제고를 지속 실현하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com