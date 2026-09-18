서브원, 우수 협력사 발굴 확대…고객 구매 경쟁력·파트너 성장 지원

AI 핵심 요약beta
- 서브원이 18일 2026 신규 협력사 유치 설명회를 열었다.
- 설명회는 14일부터 18일까지 3개 지역서 6회 진행됐다.
- 서브원은 협력사 판로 확대와 해외 진출 지원을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국내 1위 기업소모성자재(B2B MRO) 구매 솔루션 전문기업 서브원이 경쟁력 있는 신규 협력사 발굴을 확장하기 위한 '2026 신규 협력사 유치 설명회'를 진행했다고 18일 밝혔다.
이번 설명회는 9월 14일부터 18일까지 평택·창원·구미 3개 지역에서 총 6회에 걸쳐 열렸다.
MRO 산업은 다양한 산업 분야와 고객사의 구매 수요에 대응해야 하므로, 경쟁력 있는 상품을 안정적으로 공급할 수 있는 협력사 네트워크가 구매 경쟁력을 결정하는 중요한 요소다. 서브원은 지속적인 신규 협력사 발굴을 통해 상품 경쟁력과 안정적인 공급망 구축에 힘쓰고 있다.
서브원과 거래하는 협력사는 다양한 고객사를 대상으로 새로운 판로를 확보하고 거래 규모를 확장할 수 있다. 여러 고객사의 구매 수요를 통합하는 MRO 사업 특성에 따라 단발성 거래가 반복·정기 거래로 이어질 수 있다. 서브원이 거래하는 국내외 1,500여 고객사의 신규 소싱 수요에 참여하거나 경쟁력 있는 상품을 제안하며 추가 비즈니스 기회를 모색할 수 있다.
전국 10개 물류 허브를 기반으로 구축한 공급망과 상품 특성에 맞춘 재고 운영 시스템은 협력사의 배송 및 공급 효율 향상에 활용될 수 있다. 사전에 협의된 거래조건과 체계적인 정산 시스템을 기반으로 안정적인 거래 환경을 제공하며, 일정 요건을 충족하는 협력사를 대상으로 금융기관과 연계한 상생 지원 프로그램도 운영 중이다.
이번 설명회에서는 회차별로 서브원의 기존 협력사가 참석해 실제 거래 과정에서 쌓은 협업 이용과 성장 사례를 공유했다. 서브원과 약 20년간 거래를 이어온 유림목재 변민수 이사는 "서브원과 거래하며 대기업 공급 물량과 신규 거래처를 확장하면서 생산설비 개선 등 회사가 한 단계 성장할 수 있었다"며 "서브원은 고객과 협력사의 문제를 함께 해결하고 새로운 성장 기회를 찾는 중요한 파트너가 됐다"고 말했다.
서브원은 협력사의 판로 확장와 우수 제품·기술의 시장 진출을 지원하기 위한 활동도 지속적으로 추진하고 있다. 2023년 HD현대중공업과 공동 개최한 '우수 협력사 산업기자재 박람회'에는 협력사 30여 개사가 참가했다. 2025년에는 현대차·기아, 자동차부품산업진흥재단과 공동 개최한 '자동차부품산업 ESG·탄소중립 박람회'에 우수 협력사 41개사가 참여했다.
앞으로는 법인 및 물류 네트워크를 활용해 국내 우수 협력사의 상품과 기술이 해외 고객 및 신규 시장으로 확장될 수 있도록 지원을 개선할 계획이다.
서브원 전략소싱총괄 김유준 전무는 "서브원이 고객에게 더 좋은 상품을 안정적으로 공급하고 합리적인 구매 조건을 제공하기 위해서는 경쟁력 있는 협력사와의 파트너십이 무엇보다 중요하다"며 "좋은 상품과 기술을 가진 파트너의 경쟁력을 높여 고객의 내용로 연결하는 것이 서브원의 핵심 역할로 앞으로도 협력사와 고객이 함께 성장할 수 있는 선순환 구조를 만들어 나가겠다"고 말했다.
서브원은 이번 설명회 참석 여부와 상관없이 공식 홈페이지의 신규 협력사 모집 페이지를 통해 신규 협력사 신청을 상시 접수하고 있다. 협력 희망 기업은 해당 페이지에서 취급 상품 및 관련 정보를 제출할 수 있으며, 이후 견적 및 경쟁력 검토와 거래조건 협의 등을 거쳐 협력사 및 상품 등록 절차가 진행된다.
whitss@newspim.com