LS마린솔루션, 신안우이 해상풍력 1569억원 수주…창사 이래 최대

AI 핵심 요약beta
- LS마린솔루션이 18일 신안우이 해상풍력 시공 계약을 수주했다
- 계약 규모는 1569억원으로 창사 이래 최대였다
- 하반기부터 2028년까지 해저케이블 전 공정을 맡았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8.2GW 신안 해상풍력 벨트 첫 사업 확보…후속 프로젝트 공략
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS마린솔루션이 1569억원 규모의 전남 신안우이 해상풍력 프로젝트 해저케이블 시공 계약을 수주했다. 창사 이후 최대 규모다.
LS마린솔루션은 한화오션과 신안우이 해상풍력 프로젝트의 해저케이블 시공 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
계약 금액은 약 1569억원으로 지난해 LS마린솔루션 별도 기준 연간 매출 722억원의 약 2.2배 수준이다.
신안우이 해상풍력은 390메가와트(MW) 규모로 조성되는 사업으로 총 8.2기가와트(GW) 규모로 추진되는 '신안 해상풍력 벨트'의 첫 프로젝트다. 국민성장펀드 1호 사업이자 국내 자본으로 추진되는 대규모 해상풍력 사업이다.
LS마린솔루션은 올해 하반기부터 2028년까지 해저케이블 운송과 포설, 매설 등 전 공정을 수행할 예정이다.
회사는 이번 수주를 발판으로 향후 신안 해상풍력 벨트 후속 프로젝트를 비롯한 대규모 해상풍력 사업 참여를 확대한다는 계획이다.
LS마린솔루션은 전남해상풍력과 제주 해저 2·3연계 사업 등에서 해저케이블 시공 경험을 쌓아왔다. 최근에는 마이크로소프트(MS)와 아마존웹서비스(AWS) 등이 추진하는 한·일 해저통신망 'JAKO' 사업에도 참여하며 사업 영역을 해외로 넓히고 있다.
회사 관계자는 "해저케이블은 설치 이후 장애가 발생하면 국가 전력망의 안정성과 에너지 안보에 영향을 미칠 수 있어 대형 프로젝트 수행 경험과 시공 역량이 중요하다"며 "신안 해상풍력 벨트 후속 사업과 서해안 초고압직류송전(HVDC) 에너지고속도로 등 국가 핵심 전력망 사업 참여를 확대하겠다"고 말했다.
이어 "LS전선의 미국 해저케이블 생산기지인 LS그린링크를 기반으로 미국과 유럽 등 글로벌 시장 공략도 본격화할 것"이라고 덧붙였다.
heoneykim@newspim.com