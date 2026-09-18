김다솜, 더제이스 이앤엠과 전속계약…"든든한 파트너 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 배우 김다솜이 18일 더제이스 이앤엠과 전속계약했다.
- 더제이스 이앤엠은 김다솜의 연기력과 매력을 높이 평가했다.
- 김다솜은 새 프로필 공개하며 활동 확대를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김다솜이 더제이스 이앤엠과 전속계약을 체결하고 새로운 출발에 나선다.
더제이스 이앤엠은 18일 "탄탄한 연기력과 자신만의 매력을 갖춘 김다솜과 새로운 시작을 함께하게 돼 기쁘다"며 "앞으로 다양한 작품과 활동을 통해 배우가 가진 매력과 역량이 더욱 빛날 수 있도록 든든한 파트너가 되겠다"고 밝혔다.
전속계약 체결과 함께 김다솜의 새로운 프로필 사진도 공개됐다. 사진 속 김다솜은 한층 깊어진 눈빛과 세련된 분위기로 시선을 사로잡는다. 절제된 스타일링과 심플한 배경 속에서도 우아하면서 청초한 매력을 드러내며 새로운 시작에 대한 기대감을 높인다.
김다솜은 SBS '언니는 살아있다!', tvN '사이코메트리 그녀석', JTBC '우리, 사랑했을까', MBC '꼭두의 계절', tvN '우연일까' 등 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.
최근에는 드라마 '살롱 드 홈즈'에 이어 '아기가 생겼어요'에 출연하며 장르와 캐릭터의 폭을 확장했다. 매 작품 캐릭터의 감정과 개성을 섬세하게 표현하며 자신만의 색깔을 더해온 만큼, 새로운 소속사와 함께 선보일 차기 행보에도 관심이 쏠린다.
김다솜은 더제이스 이앤엠과 함께 다양한 작품과 활동을 통해 새로운 매력을 선보일 예정이다. 배우로서 한층 넓어진 행보를 예고한 김다솜이 앞으로 어떤 캐릭터와 작품으로 대중을 만날지 기대가 모인다.
moonddo00@newspim.com