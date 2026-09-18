삼성증권, 야구팬 대상 연금 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 18일 프로야구 팬 대상 연금 이벤트를 열었다.
- 공식 유튜브서 영상 보고 댓글·구글폼으로 22일까지 응모했다.
- 당첨자 100명에 치킨 패키지 주고 10월 온라인 행사도 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 프로야구 팬들을 대상으로 한 '삼성증권 연금 가입했닭' 이벤트를 공식 유튜브 채널에서 진행한다고 18일 밝혔다. 이벤트 기간은 지난 16일부터 오는 22일까지다.
참여자는 삼성증권 공식 유튜브 채널에서 '삼성증권 연금 가입했닭' 영상을 시청한 뒤 '닭'으로 끝나는 연금 응원 댓글을 작성하고 구글 폼을 통해 응모하면 된다.
응모자는 9월 29일~10월 7일 잠실야구장에서 열리는 경기 가운데 방문을 원하는 날짜를 선택할 수 있다. 경기가 없는 10월 2일은 제외된다.
삼성증권은 추첨을 통해 경기일별 100명을 선정한다. 당첨자에게는 치킨과 응원도구로 구성된 '삼성증권 연금 가입했닭' 패키지를 제공하며, 선택한 경기 당일 잠실야구장 현장 부스에서 수령할 수 있다.
이벤트 영상은 야구 응원가에 맞춰 삼성증권 캐릭터들이 응원하는 애니메이션 형태로 제작됐다.
삼성증권은 오는 10월 프로야구 포스트시즌 기간에도 모바일 앱 '엠팝(mPOP)'과 공식 홈페이지를 활용한 온라인 이벤트를 진행할 계획이다.
삼성증권 관계자는 "프로야구 팬들에게 직관과 함께 즐길 수 있는 경험을 제공하기 위해 이번 행사를 준비했다"며 "유튜브와 현장 이벤트에 이어 10월에는 포스트시즌 기간 모바일 앱과 공식 홈페이지를 통한 온라인 이벤트도 진행할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com