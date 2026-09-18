YK·에버엑스, AI로 근골격계 질환 예방…기업 안전보건 관리 지원

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 YK와 에버엑스가 15일 MOU를 맺었다.
- 근골격계 질환 예방과 안전보건체계 구축을 지원한다.
- 모라케어 데이터 활용·해외 진출 자문도 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
건강 데이터 활용·중대재해 대응 자문
미국 진출 등 해외 법률 지원도 협력
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 법무법인 YK가 디지털 헬스케어 기업 에버엑스와 손잡고 기업의 근골격계 질환 예방과 안전보건 관리체계 구축을 지원한다.
YK는 지난 15일 서울 역삼동 강남 주사무소에서 에버엑스와 이 같은 내용의 업무협약(MOU)을 맺었다고 18일 밝혔다. 협약식에는 강경훈 YK 대표변호사와 조인선 노동중대재해그룹장, 윤찬 에버엑스 대표 등이 참석했다.
에버엑스는 서울대 의대를 졸업한 정형외과 전문의 윤 대표가 설립한 근골격계 특화 디지털 헬스케어 기업이다. 인공지능(AI) 기반 건강관리 솔루션 '모라케어(MORA Care)'를 활용해 기업 임직원의 근골격계 건강 상태를 관리하고 질환 예방을 돕는다.
모라케어는 세계 최대 IT·가전 전시회인 'CES 2026'에서 혁신상을 받았다. 삼성과 LG를 비롯해 제조업체, 제약회사, 의료기관, 공공기관 등에 공급됐다.
양사는 모라케어에서 생성되는 건강관리 데이터와 결과보고서를 기업의 산업안전보건 활동에 활용하는 방안을 마련할 계획이다. 산업안전보건법과 중대재해처벌법 등 관련 법령을 검토하고, 건강관리 자료의 법적 활용 범위와 유의사항에 대해서도 자문한다. 기업 임직원을 대상으로 한 교육과 웨비나도 공동으로 추진한다.
협력 대상은 제조·생산 현장뿐 아니라 사무직과 연구직 등 다양한 직군을 보유한 기업이다. 임직원의 근골격계 질환을 사전에 관리하는 동시에 기업이 안전보건 의무를 체계적으로 이행하도록 지원한다는 구상이다.
YK는 산업재해와 업무상 질병 분야에서 쌓은 법률 전문성을 협력 사업에 활용한다. 조인선 그룹장은 2016년부터 지난해까지 근로복지공단 업무상질병판정위원회 위원을 지냈다. 송영주 변호사는 근로복지공단에서 3년간 근무한 데 이어 올해 업무상질병판정위원회 위원으로 활동하고 있다.
양사는 해외 사업과 투자 분야로도 협력 범위를 넓힐 예정이다. 에버엑스가 미국 시장에 진출하거나 현지 투자를 유치하는 과정에서 발생하는 계약과 규제 문제에 YK의 기업 법률 자문을 연계할 계획이다.
강경훈 YK 대표는 "근골격계 질환 예방은 근로자 건강 보호는 물론 기업의 안전보건체계를 실질적으로 운영하기 위한 중요한 과제"라며 "에버엑스의 디지털 헬스케어 기술과 YK의 산업안전·노동 분야 전문성을 결합해 기업이 예방 단계부터 체계적으로 대응하도록 돕겠다"고 말했다.
windy@newspim.com