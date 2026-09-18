하나증권·초록우산, 유산기부 확산 협약

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 18일 초록우산과 유산기부 MOU를 체결했다.
- 유언대용신탁으로 기부를 돕는 지원체계를 마련했다.
- 신탁 설계와 자문을 지원하고 기부금 집행을 관리한다.
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기부금 목적사업 집행…기부자 사후 예우도
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 아동복지전문기관 초록우산과 유산기부 문화 확산을 위한 '유산기부·나눔문화 확산 업무협약(MOU)'을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약은 유언대용신탁을 활용해 유산기부를 지원하는 체계를 마련하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 하나증권은 유언대용신탁을 통한 기부를 희망하는 고객에게 신탁 설계와 세무·법률 전문가 상담 등 실무 지원을 제공한다. 초록우산은 신탁으로 지정된 기부금을 목적사업에 맞게 집행하고 관리할 예정이다.
유산기부 참여자는 초록우산의 유산기부자 모임인 '그린레거시클럽'에 이름을 올리게 된다. 헌액벽 등재와 온라인 추모관 운영 등 별도의 예우 절차도 진행된다.
김현엽 하나증권 투자상품본부장은 "금융 분야에서 쌓아온 신탁 전문성과 세무·법률 자문 역량을 바탕으로 기부자의 의사가 사회에 정확하게 전달될 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "신탁을 통한 나눔 문화가 확산되도록 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
정수영 초록우산 자산기금본부장은 "이번 협약을 통해 유산기부를 희망하는 후원자들이 금융 솔루션과 함께 기부를 실천할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "아이들을 위해 소중한 기부금이 뜻깊게 쓰이도록 노력하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com