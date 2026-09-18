LIG D&A, 방산 공급망 보안 강화…민관 상생협력 참여

AI 핵심 요약beta
- LIG D&A가 17일 방산 공급망 보안 협력에 참여했다.
- 정부·업계는 보안역량 강화 공동선언을 채택했다.
- LIG D&A는 협력업체와 보안 협력을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 정부와 방산업계가 함께하는 협력체계에 참여해 K-방산 공급망 보안 강화에 나선다.
LIG D&A는 지난 17일 서울 JW메리어트호텔에서 열린 '방산 공급망 보안 상생협력 파트너십' 출범식에 한국방위산업보호협회 회장사로 참여했다고 18일 밝혔다.
한국방위산업보호협회가 주관하고 국가정보원과 중소벤처기업부가 후원한 이번 행사에는 정부 관계기관과 LIG D&A, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 국내 주요 방산 체계업체 14개사, 협력업체 및 협회 관계자 등 약 40명이 참석했다.
이번 파트너십은 방산기술 보호와 공급망 보안을 개별 기업 차원의 과제가 아닌 정부와 방산업계가 공동 대응해야 할 과제로 보고, 협력업체의 보안역량과 방산 공급망 전반의 보안 수준을 높이기 위해 마련됐다.
최근 K-방산의 해외 수출과 공동개발, 현지생산이 확대되면서 체계업체뿐 아니라 부품·연구개발·생산·정비 등 공급망에 참여하는 협력업체의 보안역량도 중요성이 커지고 있다.
참석 기관들은 이날 '방산 공급망 보안 상생협력 공동선언'을 통해 방산 공급망 전반의 보안역량 강화와 협력업체의 안정적인 보안관리체계 구축을 지원하기로 했다. 체계업체의 보안 경험과 우수사례를 공유하고 협력업체의 애로사항을 수렴하는 한편 정부·산업계·전문기관 간 소통도 확대할 계획이다.
LIG D&A는 이번 파트너십을 계기로 협력업체와 보안 협력을 강화하고 공급망에서 발생할 수 있는 보안 취약요인을 선제적으로 확인·개선할 수 있도록 관련 경험과 우수사례를 공유한다는 방침이다.
LIG D&A 관계자는 "K-방산의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확보를 위해서는 체계업체뿐 아니라 협력업체를 포함한 공급망 전체의 보안역량을 함께 높이는 것이 중요하다"며 "신뢰할 수 있는 방산 공급망을 구축하는 데 적극 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com