한예리, 신생 기획사 스튜디오 뷰티크와 전속계약

AI 핵심 요약beta
- 배우 한예리가 18일 스튜디오 뷰티크와 전속계약했다.
- 신생 기획사 첫 영입 배우로 새 출발에 나섰다.
- 한예리는 연기·무용·연출로 활동 폭을 넓혀왔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 한예리가 신생 기획사 스튜디오 뷰티크와 손잡고 새로운 출발에 나선다.
스튜디오 뷰티크는 18일 "독보적인 연기력과 다채로운 매력을 지닌 한예리 배우와 동행하게 돼 기쁘다"며 전속계약 체결 소식을 알렸다.
한예리는 스튜디오 뷰티크가 처음 영입한 배우다. 소속사 측은 "한예리 배우가 그간 쌓아온 탄탄한 내공을 바탕으로 여러 분야에서 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "함께 같은 곳을 바라보는 든든한 파트너로서 한예리 배우의 작품 세계가 더욱 확장될 수 있도록 동행하겠다"고 밝혔다.
한국예술종합학교에서 한국무용을 전공한 한예리는 단편영화를 통해 연기 활동을 시작했다. 이후 영화 '코리아'를 통해 대중에게 얼굴을 알린 그는 '해무', '최악의 하루', '춘몽', '더 테이블', '미나리' 등 다양한 작품에서 개성 있는 캐릭터를 자신만의 색깔로 소화하며 연기력을 인정받았다.
특히 정이삭 감독의 영화 '미나리'에서는 모니카 역을 맡아 가족을 지키기 위해 고군분투하는 인물의 복합적인 감정을 섬세하게 표현했다. 국내를 넘어 글로벌 관객들에게도 존재감을 각인시킨 한예리는 2021 골드 리스트 시상식에서 여우주연상을 수상하며 연기력을 입증했다.
드라마에서도 장르를 가리지 않는 연기 행보를 이어왔다. '육룡이 나르샤', '청춘시대', '녹두꽃'을 비롯해 '(아는 건 별로 없지만) 가족입니다', '이토록 친밀한 배신자' 등에 출연하며 사극부터 현대극, 로맨스와 스릴러까지 폭넓은 장르를 소화했다.··
연기 외에도 무용을 기반으로 무대 예술에 참여하는 등 활동 영역을 넓혀왔다. 최근에는 연출자로도 영역을 확장했다. 제13회 마리끌레르 영화제에서 첫 연출작 '잃어버린 마음을 찾아서'를 선보인 것. 유시형 감독과 공동 연출을 맡은 한예리는 각본과 기획, 주연까지 직접 참여하며 창작자로서 새로운 가능성을 보여줬다.
배우로서 꾸준히 필모그래피를 쌓는 동시에 무용과 연출 등 다양한 분야에서 자신의 영역을 확장해온 한예리. 새로운 소속사 스튜디오 뷰티크와의 동행을 통해 어떤 작품과 활동으로 새로운 얼굴을 보여줄지 관심이 쏠린다.
한편 한예리는 스튜디오 뷰티크와 함께 차기작 및 다양한 활동을 통해 대중과 만날 예정이다.
moonddo00@newspim.com