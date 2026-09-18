NCT 127, 18일 새 투어 개막…'네오 시티' 새로운 장 연다

AI 핵심 요약beta
- NCT 127이 18일 서울서 다섯 번째 투어를 열었다
- 18~20일 KSPO DOME서 ‘더 레드라인’ 공연을 한다
- 정규 7집 수록곡과 히트곡을 선보이며 월드투어를 잇는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 NCT 127이 18일 다섯 번째 투어의 막을 올린다.
18일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 127은 이날부터 20일까지 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 '네오 시티: 서울-더 레드라인(NEO CITY : SEOUL – THE REDLINE)'을 개최한다.
이번 공연은 NCT 127 투어의 전작 '더 모멘텀(THE MOMENTUM)'을 통해 축적한 에너지가 한계를 넘어 폭발하는 순간을 '더 레드라인'이라는 테마로 담아내며, 정규 7집 '블링이(BLINGY)'수록곡부터 지난 10년간 사랑받은 히트곡까지 아우르는 세트리스트와 다채로운 연출로 관객들을 한층 강렬해진 '네오 시티'의 세계로 이끌 전망이다.
또한 지난 17일 공개된 트레일러 영상 역시 전작과 이어지는 서사 속에서 한계에 부딪힌 멤버들이 이를 다시 한번 이겨내고 함께 앞으로 나아가는 모습을 박진감 넘치게 그려내며, 본 공연에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.
더불어 현장을 찾지 못하는 팬들을 위해 2, 3회 공연은 비욘드 라이브 및 위버스를 통해 온라인으로 동시 생중계된다.
마지막 날 공연은 한국∙일본∙미국∙멕시코∙영국∙독일∙태국∙인도네시아 등을 포함한 전 세계 40여 개 지역 1000여 개 상영관에서 라이브 뷰잉도 진행돼 글로벌 팬들과 공연의 열기를 나눈다.
NCT 127은 10월 3일 자카르타, 10월 10~11일 홍콩, 10월 18일 싱가포르, 10월 24~25일 사이타마, 10월 31일~11월 1일 방콕, 12월 12일 마닐라, 1월 2일 타이베이, 1월 9일 쿠알라룸푸르, 1월 16일 마카오에서 다섯 번째 투어를 이어간다.
alice09@newspim.com