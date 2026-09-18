다날, 몽골 KKTT LCC과 '페이코인' 공동기술 연동 돌입

AI 핵심 요약beta
- 다날이 18일 몽골 KKTT LCC와 페이코인 글로벌 진출을 위한 연동에 돌입했다.
- 다날은 페이코인을 몽골 QPay와 연결해 한-몽 크로스보더 결제를 추진했다.
- 양국 연동은 외국인 결제와 스테이블코인 생태계 확장에 힘을 보탤 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다날은 몽골 대표 결제 기업 KKTT LCC와 디지털자산 결제 플랫폼 '페이코인(PCI)'의 글로벌 진출 및 한-몽 양방향 크로스보더(Cross-border) 결제 서비스 상용화를 위한 공동기술 연동에 본격 돌입했다고 18일 밝혔다.
다날은 국내에서 320만명 이상의 사용자와 15만곳 이상의 가맹점을 확보한 페이코인의 결제 생태계를 해외로 확장할 계획이다. 몽골을 시작으로 자체 결제 인프라를 활용해 페이코인과 각국의 현지 결제 인프라를 연결하는 '글로벌 디지털 자산 결제 표준' 구축을 추진한다.
회사에 따르면 KKTT LCC의 QR 결제 서비스 'QPay'는 Khan Bank, Trade Development Bank, Golomt Bank 등 몽골 주요 시중은행과 연동돼 있다. 이용자 320만명 이상, 가맹점 33만개 이상, 연간 거래 규모 약 7조원 규모의 현지 최대 QR 결제 네트워크를 갖추고 있다.
다날은 한국 전역에 전개된 결제 네트워크를 활용해 몽골인들이 국내 온·오프라인 매장에서 QPay를 이용할 수 있도록 시스템 연동을 진행 중이다. 특히 국내 외국인 유학생 중 상위에 위치한 몽골 유학생들을 대상으로 대학 등록금과 일반 가맹점 결제를 QPay로 처리할 수 있는 인프라를 구축하고 있다.
이번 협력은 최근 출시된 외국인 전용 선불카드 '콘다(K.ONDA)'와 전국 94개 대학이 이용 중인 외국인 유학생 등록금 결제 등 다날의 외국인 대상 서비스 경쟁력을 높일 것으로 예상된다. 향후 법제화에 맞춰 선보일 스테이블코인 서비스의 국내외 생태계 확장에도 기여할 전망이다.
다날 관계자는 "이번 사업은 페이코인이 해외 현지 결제 네트워크와 직접 연결돼 글로벌 시장으로 나아가는 신호탄"이라며 "양사 간 구체적인 협의를 마치고 상용화 시점에 맞춰 기술 연동에 돌입한 만큼, 한국과 몽골을 잇는 크로스보더 결제 생태계를 선보이겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com