스마일게이트 희망스튜디오, 대구서 '디지털 창작 탐험대' 운영

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 희망스튜디오는 18일 대구에서 디지털 창작 탐험대를 시작했다.
- 대구 서구·남구·군위군 아동 93명과 멘토 20명이 참여했다.
- 아동들은 11월 말까지 AI로 사진·스토리텔링·드로잉을 한다.
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AI 활용 창작 활동 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트 희망스튜디오는 인구감소지역 아동·청소년의 창작 활동을 지원하는 'Let's PLAY! 디지털 창작 탐험대'를 대구에서 진행한다고 18일 밝혔다.
'디지털 창작 탐험대'는 인구감소지역과 도서산간지역 아동·청소년이 인공지능(AI)을 활용한 창작 활동을 경험할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.
이번 프로그램에는 대구 서구·남구·군위군 소재 지역아동센터 10곳의 아동 93명과 청년 멘토 20명이 참여한다.
참여 아동들은 이달 4주차부터 11월 말까지 '도시탐험 챌린지'를 주제로 사진 촬영과 스토리텔링, 드로잉 등 AI를 활용한 창작 활동을 진행한다. 청년 멘토들이 지역아동센터를 방문해 활동을 지원한다.
희망스튜디오는 지난 7월에도 전남 완도군 지역아동센터 2곳에서 아동·청소년 22명과 함께 생성형 AI를 활용한 뮤직비디오 제작 프로젝트를 진행했다.
flurry327@newspim.com