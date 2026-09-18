구미대양주 신흥시장 유력 바이어 지역 팸투어…해외 판로 개척 교두보 마련

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사가 11일부터 7박8일간 구미대양주 바이어 20명을 초청했다
- 17일 서울 트래블마트서 국내 30개 기관이 315건 상담을 성사시켰다
- 서울·부산·안동 팸투어로 웰니스·아웃도어·전통문화 체험을 진행했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 11일부터 7박 8일간 구미대양주 신흥시장 유력 여행사 바이어 20명을 한국으로 초청해 트래블마트(B2B 비즈니스 상담회)와 지역특화 팸투어를 성황리에 마무리했다
이번 행사는 독자적인 해외 마케팅망 구축이 어려웠던 국내 인바운드 전담 여행사(DMC)에 구미대양주 신흥시장 진출을 위한 실질적인 비즈니스 네트워크를 제공하고, 고부가 방한 상품 개발을 지원하기 위해 기획됐다. 특히 평균 체류 기간이 길고 유명 관광지 관람보다 현지인의 일상과 로컬 문화를 체험하길 원하는 신흥시장 방한객들의 특성을 고려해, 맞춤형 특수목적관광(SIT:Special Interest Tour) 중심의 팸투어로 일정을 차별화했다.
공사는 2024년부터 방한 잠재력이 높은 국가·지역 대상으로 신흥시장 홍보 지점 운영 중이다. 올해의 경우, 구미대양주 10개소(이탈리아, 스페인, 스웨덴, 베네룩스, 폴란드, 브라질, 미국 시카고·댈라스, 캐나다, 뉴질랜드), 중동 2개소(사우디아라비아, 튀르키예)를 운영한다.
행사의 핵심인 '2026 구미대양주 신흥시장 트래블마트'는 17일 더 플라자 서울에서 열렸다. 현장에는 초청된 신흥시장 해외 바이어들과 국내 인바운드 전담 여행사, 지자체, 호텔 등 총 30개 국내 기관이 참석해 1:1 비즈니스 상담을 진행했다. 공사는 사전 매칭 플랫폼과 현장 자율 상담을 통해 총 315건의 B2B 상담을 성사시키는 등 국내 업계의 신규 시장 판로 개척을 적극 지원했다.
지난 12일부터 17일까지 이어진 SIT 팸투어는 구미대양주 관광객의 주요 관심사를 테마로 서울, 부산, 경북 안동 일대에서 진행됐다. 참가자들은 ▲웰니스(아로마 오일 테라피, 템플스테이) ▲아웃도어(해안산책로, 광안리 해변 요가) ▲전통문화(안동 하회마을, 단청공예) 등 한국의 다채로운 로컬 콘텐츠를 직접 체험했다. 특히 모든 체험형 일정마다 현지 상품 개발 담당자와의 미팅 시간을 사전 확보해 단순 견학을 넘어 실질적인 방한 상품화로 연결되도록 유도했다.
국제관광본부 정석인 본부장은 "구미대양주 신흥시장의 유력 바이어들을 직접 초청해 마련한 이번 행사는 국내 인바운드 여행업계가 구미대양주 신흥시장의 글로벌 네트워크를 구축하는 결정적 계기가 되었다"라며, "팸투어로 발굴된 특화 콘텐츠와 트래블마트로 연결된 해외 네트워크가 실질적인 방한 상품화 및 외래 관광객 유치 성과로 이어질 수 있도록 사후 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com