세종시, 장애인체전 역대 최고 성적…42개 메달 잔치

AI 핵심 요약beta
- 세종시 선수단이 18일 전국장애인체전서 42개 메달을 땄다.
- 사격서 세계신기록과 패럴림픽 기록 등 7개 기록을 세웠다.
- 조정두가 6관왕과 MVP를 차지하며 역대 최고 성적을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사격서 세계신기록...조정두 대회 MVP
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 선수단이 전국장애인체육대회에서 금메달 22개를 포함해 총 42개의 메달을 획득하며 역대 최고 성적을 거뒀다. 특히 사격에서 세계신기록과 패럴림픽 기록 등이 잇따라 나오며 장애인 체육의 경쟁력을 입증했다.
18일 시에 따르면 지난 11~16일 제주도에서 열린 제46회 전국장애인체육대회에 세종시 선수단은 15개 종목에 출전했다.
선수단은 금메달 22개, 은메달 6개, 동메달 14개 등 모두 42개의 메달을 따내며 3만3749.60점을 기록했다. 이는 세종시 장애인체육대회 출전 역사상 가장 높은 성적이다.
조상호 시장(세종시장애인체육회장)도 대회 기간 제주를 찾아 선수단을 격려하며 사기를 북돋웠다.
세종시의 주력 종목인 사격·유도·펜싱·사이클의 활약이 두드러졌다. 이들 4개 종목에서만 금메달 20개, 은메달 5개, 동메달 6개 등 총 31개의 메달을 획득했다.
사격에서는 금메달 10개, 은메달 4개를 따내며 종합 1위에 올랐다. 특히 세계신기록 1개를 비롯해 패럴림픽 기록 4개, 한국 타이기록 1개, 대회신기록 1개를 수립했다.
개인 선수들의 활약도 이어졌다. 사격의 김정남·조정두(BDH 파라스) 선수는 각각 6관왕에 올랐다. 조정두 선수는 대회 MVP까지 수상하며 대회 최고의 활약을 펼쳤다.
최재윤(BDH 파라스) 선수는 4관왕, 김연미(장애인스포츠단) 선수는 3관왕, 장성원(BDH 파라스) 선수는 2관왕을 차지했다. 사이클의 신의현(BDH 파라스), 펜싱의 심재훈(GKL), 유도의 양정무·황현 선수도 각각 2관왕에 올랐다.
종목별 성과도 이어졌다. 시장애인체육회가 기업 연계를 통해 육성 중인 배드민턴에서는 동메달 3개를 획득했다. 올해 세종시교육청 중증장애인스포츠단에 입단한 유수 선수도 동메달을 따냈다.
볼링 선수단은 전국장애인체전에 처음 출전해 금메달을 획득했으며 육상 선수단도 동메달 3개를 추가하며 메달 행진에 힘을 보탰다. 이와 함께 이번 대회 사격 종목 플레잉 코치로 활동한 장성원 감독은 대한장애인체육회 지도자상을, 승마 종목 손선주 코치는 대한장애인승마협회 최우수지도자상을 각각 받았다.
조 시장은 "세종시 장애인 체육의 저력을 전국에 보여준 선수단에게 감사드린다"며 "앞으로도 장애인 체육 중심 도시로 우뚝 설 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com