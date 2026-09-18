아베 피살 모티브 日 영화, '한국인 히트맨' 설정 논란…제작 중단

AI 핵심 요약beta
- 일본서 아베 피살 모티브 영화가 추진됐다
- 시나리오에 한국인 히트맨 설정이 담겼다
- 비판이 커지며 결국 제작은 중단됐다
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서경덕 "실제 제작됐다면 심각한 외교적 결례"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 아베 신조 전 일본 총리 피살 사건을 모티브로 추진되던 영화에서 실제 암살범을 '한국인 히트맨'으로 설정한 사실이 18일 전해졌다.
지난 15일 일본 시사 종합지 겐다이비즈니스는 연예계 관계자의 말을 인용해 최근 제작 기획이 중단된 해당 영화의 시나리오 내용을 보도했다.
보도에 따르면 각본은 높은 지지를 받는 현직 총리를 눈엣가시로 여긴 한 종교단체가 계획적으로 암살자를 보내는 내용으로 구성됐다.
현장에서 체포된 야마가미 데쓰야를 형상화한 인물은 진짜 범인의 정체를 감추기 위한 희생양으로 설정됐다. 실제 방아쇠를 당긴 진범은 '한국인 히트맨'(살인 청부업자)이라는 허구의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
해당 영화의 제작은 결국 중단됐다. 야마가미가 무기징역을 선고받은 뒤 항소해 재판이 진행 중인 상황에서 영화화가 시기상조라는 비판이 제기됐기 때문이다.
서경덕 성신여대 교수는 이 같은 설정에 대해 "실제로 제작이 됐다면 심각한 외교적 결례를 범하는 행위"라고 비판했다.
이어 "무엇보다 혐한을 조장하여 상업적 이익을 얻고자 하는 우익 세력들의 '얄팍한 수'라고밖에 볼 수 없다"며 "일본도 한국에 대한 열등감이 점차 커지는 모양새"라고 주장했다.
taeyi427@newspim.com