김혜자, 연기 인생 65주년…'여전히 찬란하게' 특별 행사

AI 핵심 요약beta
- 영화 '여전히 찬란하게'가 18일 김혜자 연기 65주년 행사를 공개했다.
- 봉준호 등 동료들이 참석해 감사패와 축하 메시지를 전했다.
- 작품은 10월 개봉 예정이며 60년 만의 재회를 그렸다.
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박서경·최주은·송일곤 감독, 감사패·꽃다발 전달
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '여전히 찬란하게'가 배우 김혜자의 연기 인생 65주년을 기념한 특별 행사 영상을 공개했다고 18일 밝혔다.
'여전히 찬란하게'는 생애 가장 찬란한 순간을 함께했던 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥의 이야기를 그린 작품이다.
이번 행사에는 영화 출연진을 비롯해 김혜자와 여러 작품에서 인연을 맺은 배우와 감독들이 참석했다. 영화의 음악 작업에 참여한 가수 하림이 진행을 맡았다.
박서경과 최주은, 송일곤 감독은 무대에 올라 김혜자에게 감사패와 꽃다발, 케이크를 전달하며 데뷔 65주년을 축하했다.
봉준호 감독을 비롯해 신애라, 채시라, 최강희, 이정은, 한지민, 한효주, 조현재, 진구, 류덕환 등도 김혜자를 향한 축하 메시지를 전했다.
영화 '마더'에서 김혜자와 함께했던 봉준호 감독은 "현재 이 순간에도 또다시 놀라운 장면들을 보여주신다"며 "올해도 내년도 내후년도 영원히 계속됐으면 하는 바람"이라고 말했다.
신애라는 "여전히 찬란하시고 여전히 아름다우시고 이대로 계속 가셨으면 좋겠다"고 전했다. 한지민은 "선생님께 항상 오래도록 연기 많이 해달라고 말씀드린다"고 했으며, 한효주는 "늘 찬란하게 빛나는 배우이자 찬란한 선물을 주는 배우라는 생각이 든다"고 말했다.
행사 참석자들은 김혜자에게 친필 메시지를 담은 액자도 전달했다.
'여전히 찬란하게'에는 김혜자를 비롯해 박서경, 최주은, 문성현, 차미경, 조성하, 이세영 등이 출연한다. 영화는 오는 10월 극장에서 개봉할 예정이다.
taeyi427@newspim.com