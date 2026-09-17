[프로야구] 퓨처스리그 왕좌 주인공은…28일 고척서 챔피언결정전 개최

AI 핵심 요약beta
- KBO가 28일 고척스카이돔서 챔피언결정전을 연다.
- 상무·한화와 울산·남부 2위가 22일 결승행을 다툰다.
- 우승팀 3000만원, MVP 100만원 상금을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026시즌 프로야구 퓨처스리그 최강자를 가리는 무대가 서울 고척스카이돔에서 펼쳐진다.
한국야구위원회(KBO)는 오는 28일 오후 6시30분 고척스카이돔에서 2026 퓨처스리그 챔피언결정전을 개최한다고 17일 밝혔다.
지난해 처음 도입돼 올해로 두 번째를 맞는 챔피언결정전은 1군 출전 기회가 적은 선수들에게 실전 경험과 동기를 부여하기 위해 마련됐다. 지난해에는 KT가 상무를 꺾고 초대 챔피언에 올랐다.
결승 진출팀은 22일 열리는 준결승에서 결정된다. 북부리그 1위와 남부리그 2위, 남부리그 1위와 북부리그 2위가 각각 맞붙는다.
16일 기준 북부리그에서는 상무가 61승33패(승률 0.649)로 1위를 확정했고 한화가 55승44패(0.556)로 2위에 올랐다.
남부리그에서는 올해 창단한 울산 웨일즈가 56승1무37패(0.602)를 기록하며 창단 첫해 리그 1위에 오르는 돌풍을 일으켰다. 2위 자리는 롯데(51승1무39패·0.567)와 NC(56승43패·0.566)가 막판까지 치열하게 다투고 있다.
이에 따라 22일 오후 1시 문경 상무야구장에서 상무와 남부리그 2위가 맞붙고, 같은 날 오후 6시30분 울산 문수야구장에서는 울산과 한화가 결승 진출을 놓고 격돌한다.
챔피언결정전에는 정규시즌 종료일 기준 KBO리그 등록 일수가 20일 미만인 선수 또는 20일 이상이더라도 퓨처스리그 규정 출장 요건을 충족한 선수가 출전할 수 있다. 단 상무와 울산은 해당 조건과 관계없이 출전 가능하다.
9회까지 승부가 나지 않으면 10회부터 승부치기를 실시하며 비디오 판독도 적용된다. 우승팀에는 3000만원, 준우승팀에는 1000만원의 상금이 주어진다. 최우수선수(MVP)는 100만원, 감투상·우수타자상·우수투수상 수상자는 각각 50만원을 받는다.
wcn05002@newspim.com