하나금융그룹, ADGM·한화자산운용과 디지털 금융 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 16일 ADGM·한화운용과 MOU를 체결했다
- 한국·아부다비 스테이블코인 사업 협력을 추진했다
- 국경 간 결제·송금 등 금융 인프라를 공동 발굴했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 아부다비 글로벌 마켓(ADGM), 한화자산운용과 한국·아부다비 간 스테이블코인 사업 및 크로스보더 금융 인프라 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 3사가 보유한 금융 및 디지털자산 분야 역량과 글로벌 네트워크를 바탕으로 사업 기회를 발굴하고, 한국과 아부다비를 연결하는 크로스보더 금융 협력 체계를 구축하기 위해 추진됐다.
16일 서울 반포 JW 메리어트 호텔에서 열린 협약식에는 엄태성 하나금융그룹 상무, 라셰드 압둘카림 알 블루시 ADGM 등록청 CEO, 백승필 한화자산운용 디지털혁신실장 상무 등 주요 관계자가 참석했다.
3사는 협약을 통해 스테이블코인 등 디지털자산 및 결제 인프라 사업 기회 공동 발굴, 국경 간 결제·송금 솔루션 확대를 통한 금융 연결성 강화, 상호운용 가능한 디지털자산 생태계 조성 등 여러 분야에서 협력하기로 했다.
ADGM은 2015년 아랍에미리트(UAE) 아부다비에 설립된 국제금융센터로, 금융회사와 기관투자자, 핀테크 및 디지털자산 기업이 참여하는 생태계를 운영하고 있다. 디지털자산 관련 규제 체계를 선제적으로 마련하며 관련 사업을 주요 전략 분야로 육성 중이다.
하나금융그룹 관계자는 "이번 협약은 아부다비와 한국 금융 시장을 연결하는 협력의 시작"이라며 "각 기관의 전문성과 네트워크를 바탕으로 디지털자산과 크로스보더 금융 분야에서 협력 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com