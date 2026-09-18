李대통령, 칼둔 UAE 행정청장 접견…한-UAE 협력 심화

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 18일 오후 칼둔 UAE 아부다비 행정청장을 접견했다.
- 대통령은 지난해 11월 국빈방문 뒤 한-UAE 실질 협력을 평가했다.
- 양측은 국방·AI·원전·우주 협력 확대를 논의할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 18일 오후 청와대에서 칼둔 칼리파 알-무바락 아랍에미리트연합국(UAE) 아부다비 행정청장을 접견한다.
이 대통령은 지난해 11월 UAE 국빈방문 이후 양국 간에 활발하게 진행 중인 실질 협력 등에 대해 평가하고, 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령에게 안부를 전할 예정이다.
칼둔 행정청장은 UAE측에서 한-UAE 협력을 총괄하는 한국 전담인사다. 우리측 UAE 전담 인사인 강훈식 대통령비서실장과 회담을 하고, 오찬도 진행할 예정이다.
이 자리에서는 양국 간의 고위급 교류, 국방·방산, 인공지능(AI), 문화, 원전, 우주 등 분야의 협력 확대 등 상호 관심사에 대한 심도있는 의견 교환이 이루어질 것으로 보인다.
the13ook@newspim.com