NS홈쇼핑, 2028년까지 대학생 토론대회 공동주최

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑이 17일 한국소통학회와 업무협약을 맺었다.
- 양측은 2028년까지 대학생 토론대회를 공동 주최한다.
- 토론문화 확산과 인재육성, 학술협력을 추진했다.
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올해 경희대서 개최 예정
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 한국소통학회와 2028년까지 3년간 대학생 토론대회를 공동 주최하는 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.
양 기관은 지난 17일 오후 경기도 성남시 NS홈쇼핑 본사에서 '토론문화 확산 및 학술협력을 위한 업무협약'을 맺었다. 대학생들의 비판적·논리적 사고와 소통 역량을 높이고 방송발전과 인재육성을 지원하기 위한 협약이다.
올해 대학생 토론대회는 경희대학교에서 열릴 예정이다. 구체적인 일정과 운영 방안은 양 기관이 협의해 확정한다.
양 기관은 대회 기획과 개최·운영, 참가자 모집과 홍보에 협력한다. 대회의 안정적인 운영과 대학생들의 참여 확대를 지원하고, 실무진으로 구성된 집행위원회를 설치·운영할 계획이다.
협력 범위에는 토론·커뮤니케이션 분야 연구와 학술활동도 포함된다. 학술대회와 세미나, 포럼 등 학술행사를 공동 개최하고 지원하는 방안도 추진한다.
이번 협약은 NS홈쇼핑의 'Yes, NS!' 방송발전지원 활동의 일환이다. NS홈쇼핑은 방송콘텐츠 경연대회를 후원하고 경찰·소방공무원 자녀를 위한 장학사업을 진행해 왔다.
kji01@newspim.com