신세계라이브쇼핑, 맨즈컬렉션 구매 고객 6만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 신세계라이브쇼핑이 18일 신세계맨즈컬렉션 누적 고객 6만명을 넘겼다
- 올해 상반기 주문금액은 50억원을 돌파했고 재구매율은 20% 이상이었다
- 오는 20일 가을·겨울 신상품과 프리미엄 라인을 순차 선보인다
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오는 20일부터 가을·겨울 신상품
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계라이브쇼핑은 남성 패션 브랜드 '신세계맨즈컬렉션'의 누적 구매 고객이 출시 1년여 만에 6만명을 넘어섰다고 18일 밝혔다.
올해 상반기 주문금액은 50억원을 돌파했다. 전체 구매 고객 가운데 재구매 고객 비중은 20% 이상이다.
지난해 가을 첫 방송을 시작한 신세계맨즈컬렉션은 신세계백화점에서 시작한 브랜드를 신세계인터내셔날 디자이너와 함께 재해석한 브랜드다. 첫 겨울 시즌에 판매한 수트와 패딩 등은 목표 대비 평균 186%의 판매 실적을 기록했다.
올해 봄에는 위켄드 라인을 새로 선보였다. 신세계백화점 강남점에서 팝업 매장도 운영하며 고객 접점을 늘렸다.
신세계라이브쇼핑은 오는 20일부터 올해 가을·겨울 신상품을 선보인다. 보머 재킷과 니트, 데님 등 일상복과 함께 이탈리아산 가죽 재킷, 캐시미어 니트 중심의 프리미엄 라인을 내놓는다.
정통 수트 라인과 패딩 코트, 기모 팬츠 등 겨울 상품도 순차적으로 방송할 예정이다.
kji01@newspim.com