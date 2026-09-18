트리니티항공, 새로운 브랜드 아이덴티티 담은 홈페이지 오픈

AI 핵심 요약beta
- 트리니티항공이 10일 새 브랜드로 운항을 시작했다.
- 홈페이지와 모바일 앱, 공항 카운터를 새 BI로 단장했다.
- 브랜드 가치 소개 마이크로사이트도 새로 구축했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 트리니티항공이 새로운 브랜드 아이덴티티를 담은 홈페이지와 모바일 앱(웹)을 선보이며 고객과의 디지털 접점을 새롭게 단장했다.
트리니티항공은 이달 10일부터 국내선 대구-제주, 국제선 인천-나리타 노선을 시작으로 새로운 브랜드로 운항을 시작했다. 이에 맞춰 홈페이지와 모바일 앱(웹), 공항 카운터 등 주요 고객 접점의 브랜드 전환을 완료했다.
이번 홈페이지 개편은 기존 메뉴 구성과 주요 기능은 유지하면서 새로운 브랜드 아이덴티티를 디지털 환경 전반에 적용하는 데 중점을 뒀다. 새로운 브랜드 BI와 브랜드 가이드라인에 맞춰 컬러, 폰트, 이미지, 그래픽 모티브 등 주요 UI 요소를 새롭게 정비하고, 홈페이지 전반의 디자인 톤앤매너를 통일했다.
특히 소노트리니티그룹 트리니티항공이 지향하는 'Relaxed and Reliable (편안하고 신뢰할 수 있는 항공사)'의 브랜드 가치를 고객이 디지털 환경에서도 자연스럽게 느낄 수 있도록 시각적 요소와 콘텐츠 표현 방식을 새롭게 구성했다.
이와 함께 트리니티항공은 새로운 브랜드의 가치와 비전을 소개하는 독립형 브랜드 마이크로사이트도 새롭게 구축했다.
마이크로사이트에서는 트리니티항공의 새로운 시작과 브랜드 스토리를 비롯해 브랜드가 추구하는 핵심 가치와 새로운 항공 서비스의 방향성, 브랜드 아이덴티티 등을 다양한 비주얼과 인터랙티브 콘텐츠를 통해 소개하고 있다.
트리니티항공 관계자는 "새로운 출발에 맞춰 고객이 가장 자주 만나는 디지털 접점에서도 새로운 브랜드 아이덴티티를 담았다"며 "앞으로도 다양한 고객 접점에서 트리니티항공만의 브랜드 가치가 자연스럽게 전달될 수 있도록 브랜드 경험을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com