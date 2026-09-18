iM증권, 추석 맞아 취약계층 지원

AI 핵심 요약beta
- iM증권이 18일 취약계층 지원에 나섰다
- 서울시립남부장애인복지관에 500만원을 후원했다
- 시온육아원에도 500만원을 전달했다
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명절 행사·취약계층 물품 지원·시설 장비 보수 등에 활용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권은 추석 명절을 맞아 취약계층을 지원하는 사회공헌 활동을 진행했다고 18일 밝혔다.
iM증권은 지난 17일 서울 신대방동 서울시립남부장애인복지관에 후원금 500만원을 전달했다. 전달식에는 박태동 iM증권 사장과 이수정 서울시립남부장애인복지관 관장 등이 참석했다.
후원금은 복지관이 진행하는 추석 행사와 취약계층 지원에 사용될 예정이다. 복지관은 윷놀이 대회 등 전통 놀이와 체험 부스를 운영하고, 명절 선물과 음식을 마련해 외출이 어려운 장애인 가정에도 전달할 계획이다.
iM증권은 익산시에 있는 아동양육시설 시온육아원에도 후원금 500만원을 전달했다.
후원금은 시설 내 노후 장비 보수와 신규 장비 구입 등에 사용될 예정이다. 시온육아원은 해당 장비를 활용해 아동 대상 프로그램과 자립 교육 등을 운영할 계획이다.
iM증권 관계자는 "추석 명절을 맞아 사회 다양한 곳에 작은 지원이 닿을 수 있도록 했다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 지속해 지역 사회에 온정의 손길을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com