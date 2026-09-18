차지, 국내 9호점 롯데월드에 개점…잠실 상권 공략

AI 핵심 요약beta
- 차지가 18일 잠실 롯데월드점 열었다
- 놀이공원 분위기 살린 9호 매장이다
- 한정 메뉴·프로모션으로 고객 접점 넓혔다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 글로벌 차 브랜드 차지(CHAGEE)가 잠실 핵심 상권에 진출하며 고객 접점을 확대한다.
글로벌 모던 티 브랜드 차지가 18일 국내 아홉 번째 매장인 '롯데월드점'을 열었다고 밝혔다.
롯데월드 인접 입지를 반영해 기획된 이 매장은 놀이공원의 활기찬 분위기를 차지의 프리미엄 차 문화와 결합했다. 가족, 연인, 친구 등 다양한 방문객이 나들이 전후 차를 즐길 수 있도록 설계됐다.
인테리어는 놀이공원의 시각적 요소를 차지만의 방식으로 재해석했다. 역동적인 조명 연출과 놀이기구를 모티브로 한 조명 디자인, 특색 있는 벽면 장식 등으로 생동감 있는 분위기를 구현했다.
롯데월드점 한정 메뉴는 '레인보우 초콜릿 쿠키 티-에스프레소 프라페'와 놀이기구 모양의 '생토노레 초코 케이크' 2종이다. 음료 구매 시 '베스-티 브루 크루 블라인드 박스'를 5,000원에 구매할 수 있는 단독 프로모션도 마련했다.
그랜드 오픈 행사에서는 사전 소셜 이벤트로 선정된 고객에게 한정 메뉴 2종과 블라인드 박스 1개, 롯데월드 자유이용권을 증정한다. 마칭밴드 축하 공연과 퍼레이드도 진행된다. 일반 고객 중 선착순 200명에게는 라지 사이즈 음료 구매 시 '컨스텔레이션 키링'을 준다.
김좌현 차지코리아 대표는 "롯데월드점은 롯데월드에서 느낄 수 있는 즐거움과 설렘을 차지만의 무드로 새롭게 풀어낸 매장"이라며 "앞으로도 각 지역과 공간의 특성을 살린 매장을 통해 고객들이 일상 곳곳에서 프리미엄 차 문화를 즐기고, 함께하는 사람들과 새로운 추억을 만들어갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com