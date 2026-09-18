LG전자 박원재 상무, 한국IR대상 '베스트 IRO' 수상

AI 핵심 요약beta
- 박원재 LG전자 상무가 18일 베스트 IRO상을 받았다
- LG전자는 투명한 IR 소통으로 주주 신뢰를 높였다
- 배당 확대와 자사주 매입·소각으로 환원을 강화했다
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자사주 매입·소각 등 기업가치 제고 지속
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 주주환원 확대와 시장 소통 강화 성과를 다시 한번 인정받았다.
박원재 LG전자 IR담당 상무는 18일 서울 영등포구 한국거래소 서울사무소에서 열린 '2026 한국IR대상' 시상식에서 베스트 IRO(Investor Relations Officer)상을 수상했다.
박 상무는 적극적이고 투명한 투자자 소통을 통해 주주 신뢰를 높이고 기업가치 재평가와 IR 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받았다.
LG전자는 최근 IR 활동을 지속 강화해왔다. CEO와 사업본부장이 직접 사업 전략과 비전을 설명하는 열린 주주총회를 운영하고 온라인 중계와 국·영문 실시간 통역, 수화 통역 등을 도입했다. 2024년부터는 분기 실적발표 컨퍼런스콜도 CFO 주관으로 격상했다.
주주환원 정책도 확대하고 있다. 2024년 배당성향 상향과 최소배당금 도입, 반기배당 실시 등을 담은 밸류업 계획을 발표한 데 이어 지난해 자사주를 소각했다. 올해는 1000억원 규모 자사주 매입을 완료했으며 연내 소각할 예정이다.
박 상무는 "앞으로도 시장과의 투명하고 진정성 있는 소통을 이어가며 기업가치 제고와 투자자 신뢰를 높이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com