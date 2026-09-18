NH선물, 파생상품 'REST API' 출시

AI 핵심 요약beta
- NH선물은 14일 파생상품 거래용 REST API를 출시했다
- 국내 선물·옵션과 CME 등 해외 상품을 지원했다
- 시세·주문·모의투자를 제공해 개발 편의성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시세·계좌 조회부터 주문·정정·취소까지, 모의투자 환경도 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH선물은 지난 14일 국내·해외 파생상품 거래를 지원하는 'NH선물 REST API'를 정식 출시했다고 18일 밝혔다.
NH선물 REST API는 고객이 직접 개발한 시스템에서 시세와 계좌를 조회하고 주문·정정·취소 등 주요 거래 기능을 이용할 수 있도록 제공하는 응용프로그램 인터페이스(API) 서비스다.
국내 선물·옵션과 해외 주요 거래소의 선물·옵션 상품을 지원한다. 해외에서는 ▲시카고상품거래소(CME) ▲시카고옵션거래소(CBOE) ▲유럽파생상품거래소(EUREX) ▲싱가포르거래소(SGX) ▲홍콩거래소(HKEX) ▲인터콘티넨털거래소(ICE) ▲일본거래소그룹(JPX) 등의 상품을 거래할 수 있다.
조회와 주문 기능은 REST API 방식으로 제공하며 웹소켓(WebSocket)을 활용한 실시간 시세 수신도 지원한다. 파이썬(Python) 등 다양한 개발 환경에서 사용할 수 있어 개인 개발자나 퀀트 투자자가 자체 투자전략과 시스템트레이딩 환경을 구축할 수 있다.
국내·해외 파생상품 모의투자 환경도 제공한다. 이용자는 NH선물 홈트레이딩시스템(HTS)에서 API 이용을 별도로 신청하고 인증키를 발급받아야 한다. 실제 거래에 앞서 개발한 프로그램과 투자전략을 모의투자 환경에서 점검할 수 있다.
NH선물 관계자는 "이번 REST API 출시는 고객이 시스템트레이딩 환경을 구축하고 다양한 투자전략을 직접 구현할 수 있도록 개발 접근성을 높이는 데 의미가 있다"며 "개인 개발자와 퀀트 투자자에 대한 지원을 확대하고 국내외 파생상품 API 이용 편의성을 지속적으로 강화할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com