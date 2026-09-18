전국 119소방동요 경연대회…인천 참아름유치원·대구 율금초 대상

AI 핵심 요약beta
- 인천 참아름유치원·대구 율금초가 18일 대상을 받았다.
- 소방청은 16~17일 전국 119소방동요대회를 열었다.
- 36개 팀이 참여해 화재예방과 안전문화를 알렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인천 참아름유치원과 대구 율금초등학교가 '제27회 전국 119소방동요 경연대회'에서 각각 유치부와 초등부 대상을 차지했다.
소방청은 지난 16일부터 17일까지 이틀간 전남광주통합특별시 예술의전당에서 열린 제27회 전국 119소방동요 경연대회에서 참아름유치원과 율금초등학교가 대상을 수상했다고 18일 밝혔다.
소방청이 주최하고 한국소방안전원이 주관한 이번 대회는 어린이들이 노래를 통해 화재 예방의 중요성과 안전수칙을 배우고 생활 속 안전문화를 확산하기 위해 마련됐다.
올해는 전국에서 선발된 유치부 19개 팀과 초등부 17개 팀 등 총 36개 팀이 참가했다. 첫날 유치부에 이어 둘째 날 초등부 경연이 진행됐다.
경연 결과 유치부에서는 인천 참아름유치원이, 초등부에서는 대구 율금초등학교가 각각 대상을 받았다. 두 팀에는 교육부장관상과 상금 200만원이 각각 수여됐다.
최우수상을 받은 유치부·초등부 각 2개 팀에는 행정안전부장관상과 상금 150만원이 돌아갔다. 우수상 6개 팀과 금상 12개 팀, 은상 12개 팀에도 각각 상장과 상금이 전달됐다.
올해는 어린이들의 경연 준비와 안전교육을 담당한 지도교사를 격려하기 위해 지도교사상 수상 대상을 지난해 18명에서 36명으로 두 배 확대했다.
특히 이번 대회에는 소방청이 지난해 제작한 K팝 스타일의 '어린이 119소방동요'를 선택한 22개 팀이 출전했다. 창작곡으로 참가한 팀도 9개 팀에 달했다.
K팝 스타일 소방동요는 어린이들이 신나는 리듬을 통해 자연스럽게 안전수칙을 익힐 수 있도록 버추얼 캐릭터 뮤직비디오 형태로 제작한 콘텐츠다.
참가팀들은 노래와 율동, 창작곡 등을 통해 화재 예방과 생활안전 메시지를 어린이의 눈높이에서 전달했다.
최용철 소방청장은 "친구들과 함께 노래하며 안전의 소중함을 전한 어린이 여러분 모두가 '안전의 작은 영웅'"이라며 "어린이 눈높이에 맞는 안전교육 콘텐츠와 참여형 문화행사를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com