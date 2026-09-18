오스템임플란트, '직장인 정신건강교육' 진행

AI 핵심 요약beta
- 오스템임플란트가 15일 임직원 정신건강교육을 했다.
- 직장인 멘탈케어와 자살예방 교육을 진행했다.
- 정신건강 검진·상담 등 지원을 확대할 계획이다.
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명상·생명지킴이 교육…전문가 상담 등 지원
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 오스템임플란트가 임직원의 정신건강 관리를 위한 교육과 상담 프로그램을 운영한다.
18일 오스템임플란트에 따르면 회사는 지난 15일 서울 강서구 마곡 트윈타워 대강당에서 '직장인 정신건강교육'을 진행했다. 강서구정신건강복지센터가 주최하고 오스템임플란트가 주관한 이번 교육에는 넥센타이어와 한독, 강서구시설관리공단 등 인근 기업 임직원을 포함해 약 100명이 참여했다.
회사에 따르면 오전에는 '오피스 멘탈케어'를 주제로 명상 교육을 진행했다. 참가자들은 직장생활에서 발생하는 스트레스 관리와 심리적 회복력을 높이는 방법 등을 배우고 명상을 체험했다.
오후에는 '자살예방 생명지킴이 교육'이 진행됐다. 주변에서 나타날 수 있는 자살 위험의 언어적·행동적·상황적 신호를 조기에 발견하고 적절한 도움을 제공하기 위한 대응 방법 등을 교육했다.
오스템임플란트는 앞서 지난 3월 강서구정신건강복지센터와 '직장인 스마일 프로젝트' 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
회사는 프로젝트를 통해 온라인 정신건강 검진과 정신건강 전문가 일대일 상담 프로그램인 '마음수다'를 운영하고 있다. 직무 스트레스 완화를 위한 심리상담과 비누·향수 등을 만드는 '스트레스 힐링 프로그램', 개인의 기질과 성격 특성을 파악하는 TCI(Temperament and Character Inventory) 검사 등도 제공한다.
오스템임플란트는 향후 임직원이 업무와 일상에서 받는 스트레스를 관리하고 필요한 경우 전문적인 도움을 받을 수 있도록 정신건강 지원 프로그램을 확대한다는 계획이다.
오스템임플란트 관계자는 "직장인의 건강한 일상과 업무 몰입을 위해서는 신체적인 건강뿐 아니라 마음의 건강을 돌보는 것도 중요하다"며 "임직원이 건강하고 행복하게 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 곧 건강한 조직문화를 만드는 토대인 만큼, 앞으로도 이를 실현하기 위한 복지 프로그램을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com