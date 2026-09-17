연극·클래식·국악·무용 현장 목소리 반영…내년 정부 예산안 지원 방향 설계

AI 핵심 요약beta
- 최휘영 문체부 장관이 17일 연극·기초예술 회의를 연다
- 2027년 예산안과 지원 방향을 예술계와 공유했다
- 창작·유통·일자리 확대해 성장 기반을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관은 9월 17일 문화예술정책자문위원회 연극 분과 제4차 회의와 기초예술 분과(클래식 음악, 국악, 무용) 제3차 회의를 개최한다.
이번 회의에서는 2027년 정부 예산안 편성 결과와 지원 방향을 예술계와 공유하고, 편성된 예산이 실제 현장에서 효과를 낼 수 있도록 사업 추진 방향과 협력 방안을 함께 논의할 예정이다.
◆연극 분과: 대표작 육성과 해외 진출 등 연극계 성장의 전 주기 지원
오후 2시부터 열리는 연극분과 회의에는 김도일(동국대 문화예술대학원 객원교수), 김수로(배우), 박정미(파크컴퍼니 대표), 이기영(배우), 방지영(국제아동청소년연극협회 한국본부 이사장), 임대일(한국연극배우협회 이사장), 장경민(소극장협회 이사장) 등 위원 7명이 참석한다.
이번 회의에서는 극단·공연장 협업을 통한 연극계 장기 공연 지원, 해외 진출 지원 확대 등 그간 연극계 제안을 반영해 편성한 신규사업을 소개하고, 세부 지원 방향을 논의한다. 2027년 정부 예산안에서는 민간 극단과 민간 공연장의 협업으로 장기 공연을 할 수 있는 대표 작품(레퍼토리)의 육성 지원(44억 원), 연극·무용·음악·전통·다원 등 기초예술 전 장르 대상 작품 규모 확대부터 해외 현지화 및 해외 축제·시장(마켓) 참가까지 지원하는 사업(스케일업)을 새롭게 확보했다. 이번에 마련한 신규사업들은 기존의 창제작·유통 지원과 함께 작품의 탄생부터 성장, 해외 진출까지 연극을 비롯한 기초예술계 성장의 전 주기를 뒷받침한다.
◆기초예술 분과: 창작·유통·일자리 삼박자로 지속가능성 강화
오후 4시부터 시작하는 기초예술(클래식 음악, 국악, 무용) 분과 회의에는 이석준(한국예술종합학교 교수), 임선혜(성악가), 정다희(크레디아 대표), 정철(한국예술경영학회 대외협력이사), 원일(ACC월드뮤직페스티벌 예술감독), 한단비내린(해금연주자), 김성희(계원예술대학교 교수), 김주원(국립발레단 단장 겸 예술감독), 김평수(한국민족예술단체총연합 부이사장) 등 위원 9명이 참석한다.
이번 회의에서는 그간 분과 회의에서 논의한 사항을 반영한 기초예술 예산안을 설명하고 세부 지원 방향에 대한 현장 목소리를 듣는다. 2027년 정부 예산안에서는 예술인들이 안정적인 환경에서 창작활동을 이어갈 수 있도록 창작산실·중장기 창작지원 등 공연예술 창작지원 예산(391억 원 → 517억 원)과 예술인들이 생계 걱정을 덜고 창작활동에 전념할 수 있도록 기초생활 보장, 생활안정자금 융자 등 예술인 사회안전망 관련 예산(345억 원 → 966억 원)을 대폭 확대했다.
지역 공연 유통 지원도 확대(704억 원 → 864억 원)하고, 지역축제와 연계한 국악 등 기초예술 공연 지원 사업을 새롭게 마련(105억 원), 지역의 문화향유 기회를 높인다. 아울러 예술단체의 청년 고용을 지원하는 연수단원 지원 인원(365명 → 600명)과 지원액(월 216만 원 → 254만 원)을 함께 늘리고, 국립청년예술단(120명 → 145명) 확대 및 청년인턴(352명) 신규 지원 등을 통해 청년 예술인이 현장에서 경험을 쌓을 수 있도록 지원을 강화한다.
최휘영 장관은 "내년도 정부 예산안에서 예술 관련 예산이 대폭 증액된 만큼 편성된 예산이 현장에서 제대로 효과를 낼 수 있도록 예술계와 지원 방향을 함께 설계하고 추진하겠다. 연극과 기초예술의 창작 및 성장 기반을 탄탄하게 조성하는 한편, 국민의 문화 향유 기회를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com