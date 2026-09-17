SK바이오팜, 퍼스트바이오 파킨슨병 후보물질 도입

AI 핵심 요약beta
- SK바이오팜은 17일 퍼스트바이오와 파킨슨병 후보물질 도입 계약을 체결했다.
- 계약 규모는 최대 4308억원이며 30억원 지분투자도 단행했다.
- SK바이오팜은 DMT 확보로 CNS 파이프라인과 글로벌 전략을 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜은 신약개발 기업 퍼스트바이오테라퓨틱스와 파킨슨병 치료제 후보물질의 글로벌 독점 개발·상업화 권리를 확보하는 라이선스 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.
계약 규모는 최대 약 4308억원이다. 계약금 25억원과 연구·개발·상업화 단계별 마일스톤 최대 725억원, 순매출액에 따른 마일스톤 최대 2억6000만달러(약 3558억원)로 구성된다. 상용화 이후 제품 판매 순매출액에 따른 경상기술료(로열티)는 별도로 지급한다.
SK바이오팜은 라이선스 계약과 별도로 퍼스트바이오에 30억원 규모의 전략적 지분투자(SI)도 단행했다.
이번 계약은 SK바이오팜 오픈이노베이션센터(OIC)가 주도한 첫 후보물질 도입 사례다. 회사는 질병 진행 과정 자체에 개입하는 질병조절치료제(DMT) 후보물질을 확보해 중추신경계(CNS) 파이프라인을 확대한다는 계획이다.
계약 대상은 'Type 2 LRRK2'와 'c-Abl'을 동시에 저해하는 저분자 경구용 파킨슨병 치료제 후보물질이다. 파킨슨병의 주요 병리 기전으로 알려진 엔도리소좀 기능장애와 알파 시누클레인 축적 등에 복합적으로 작용하도록 설계됐다.
현재 퍼스트바이오가 전임상 후보물질 선정을 위한 연구를 진행하고 있다. SK바이오팜은 향후 연구 진행 상황과 결과를 토대로 임상시험계획(IND) 신청을 위한 연구 등 후속 개발을 검토할 예정이다.
SK바이오팜은 이번 계약을 계기로 아시아에서 발굴한 신약 후보물질을 글로벌 시장으로 연결하는 'East-West Bridge' 전략도 본격화한다. 전임상·초기 임상 단계에서 후보물질의 가능성을 검증한 뒤 자체 임상개발·상업화 역량과 글로벌 파트너십을 활용하는 방식이다.
SK바이오팜은 올해 서울바이오허브와 오픈이노베이션 프로그램을 진행하고 인실리코 메디슨과 인공지능(AI) 기반 신약 발굴 공동연구를 추진하는 등 외부 후보물질 발굴을 확대해왔다.
이동훈 SK바이오팜 사장은 "이번 계약은 오픈이노베이션을 통해 중추신경계 포트폴리오를 확대하는 동시에 아시아의 유망 후보물질을 글로벌 시장으로 연결하는 'East-West Bridge' 전략을 구체화한 사례"라며 "질병 진행 자체에 개입하는 차세대 DMT 개발 가능성을 모색할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com