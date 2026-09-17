청와대, NSC 상임위 연기…호르무즈 파병 논의 속도 조절

AI 핵심 요약beta
- 청와대 NSC 상임위가 17일 호르무즈 파병 논의 없이 연기됐다.
- 정동영 장관은 NSC가 열리지 않았고 18일 전 개최 계획도 없다고 했다.
- 청와대는 18일 한미 회담 뒤 대응책을 마련해 최종 판단할 전망이다.
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李대통령, 18일 기자회견서 입장 밝힐 것으로 보여
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 당초 호르무즈 해협 파병 안건을 논의할 것으로 예상됐던 청와대 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회가 연기된 것으로 17일 확인됐다.
청와대는 이날 위성락 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회를 열 예정이었지만 일정을 순연했다. 정동영 통일부 장관은 오전 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 NSC 상임위 개최 여부를 묻는 안철수 국민의힘 의원 질의에 "열리지 않았다"고 밝혔다.
정 장관은 이어 오는 18일 밤(한국시간) 미국에서 열릴 예정인 한미 외교장관회담 이전에 NSC가 열릴 가능성에 대해 "(열릴 계획이) 없다"고 말했다.
청와대 관계자는 "개최 여부를 포함한 NSC 관련 사안은 확인해 드리기 어렵다"고 밝혔지만 NSC 상임위원인 정 장관이 국회에서 일정 순연을 직접 확인함에 따라 회의 연기는 사실화됐다.
최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 대한 한국군 파병을 강하게 압박하면서 정치권 안팎에서는 이날 NSC를 계기로 파병 논의가 본격화될 것이라는 관측이 지배적이었다.
청와대의 이번 연기 결정은 오는 18일 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무장관 간의 회담 결과를 먼저 파악한 뒤 대응책을 마련하려는 의도로 보인다. 미 측의 정확한 입장을 전달받은 후 NSC를 소집해 최종 방침을 정할 것으로 보인다.
한국군의 해외 파병에 대한 최종 결정권은 국군통수권자 이재명 대통령에게 있다. 이 대통령은 오는 18일 오전 10시 청와대에서 기자회견을 한다. 이 자리에서 호르무즈 해협 파병을 비롯한 주요 현안에 대한 입장을 밝힐 것으로 보인다.
pcjay@newspim.com