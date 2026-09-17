BTS '마이크 드롭' 리믹스 뮤비, 16억뷰…팀 통산 4번째

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 17일 마이크 드롭 리믹스 16억뷰를 돌파했다
- 마이크 드롭은 지난 16일 오후 6시37분 기록을 넘겼다
- 방탄소년단은 통산 4번째 16억뷰를 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 '마이크 드롭(MIC Drop)' 리믹스 뮤직비디오 조회수가 16억뷰를 돌파했다.
17일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단의 '마이크 드롭' 뮤직비디오가 지난 16일 오후 6시37분경 유튜브에서 16억건을 넘겼다.
이로써 방탄소년단은 '다이너마이트(Dynamite)', '작은 것들을 위한 시', 'DNA'에 이은 팀 통산 4번째 16억뷰를 기록했다.
지난 2017년 11월 24일 '마이크 드롭' 음원이 발표되었고 같은 날 하이브 레이블즈 공식 채널에 뮤직비디오를 공개했다.
이 노래는 방탄소년단의 미니 5집 '러브 유어셀프 승-허(LOVE YOURSELF 承-Her)'의 수록곡 '마이크 드롭'을 세계적인 DJ 스티브 아오키가 리믹스 해 일렉트로 트랩 장르로 재탄생한 곡이다. 발표 당시 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100' 28위로 진입한 뒤 10주간 머물렀다.
뮤직비디오는 스티브 아오키의 디제잉으로 시작된다. 강렬한 사운드에 감각적인 영상미와 일곱 멤버의 화려한 퍼포먼스가 어우러져 몰입감을 선사한다. 방탄소년단은 마이크가 가득한 취조실과 불타는 자동차를 배경으로 완벽한 군무를 펼쳐 쾌감을 준다.
특히 슈가가 마이크를 떨어뜨리는 마지막 장면은 곡에 담긴 메시지와 강렬하게 각인시켜 화제를 모으기도 했다.
alice09@newspim.com