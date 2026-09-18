[오늘날씨] 전국 곳곳 비 소식...서울 한낮 28도

AI 핵심 요약beta
- 18일 전국 곳곳에 비가 내리고 흐리겠다.
- 강원동해안·산지와 전남권, 경남권, 제주도에 비가 오겠다.
- 미세먼지는 전 권역이 좋음으로 예상됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 18일은 전국 곳곳에 비가 내릴 전망이다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐린 가운데 강원동해안·산지와 전남권, 경남권, 제주도 중심으로 비가 올 전망이다.
비는 하루 뒤인 오는 19일까지 이어질 수 있다. 오는 19일까지 예상 강수량은 강원산지 5~10mm, 전남남부 5~20m, 부산·울산·경남남해안 5~20mm 등이다.
아침 최저기온은 14~21도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 16도 ▲강릉 19도 ▲청주 19도 ▲대전 18도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲대구 20도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 22도다.
낮 최고기온은 24~30도가 전망된다. ▲서울 28도 ▲인천 28도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 24도 ▲청주 28도 ▲대전 27도 ▲전주 29도 ▲광주 28도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~3.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com